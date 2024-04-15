Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin idmanını, asbaşkan Mete Vardar, futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, yönetim kurulu üyesi Burak Aslan ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.