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Siyah-beyazlı takımın rövanş öncesi avantajlı bir skor alacağına inandıklarını ifade eden yöneticiler, futbolculara başarı diledi.

Asbaşkanlar Mete Vardar ile Onur Göçmez, futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, yarınki MKE Ankaragücü müsabakasının önemine vurgu yaptı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbol takımıyla bir araya geldi.

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Antrenmanı Beşiktaş 'ın eski oyuncusu Serdar Kurtuluş da takip etti.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

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