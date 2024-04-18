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5 Haziran 1997 tarihinde dünyaya geldi. 184 cm boyundaki smaçör; Albi Volley, SMS PZPS Szczyrk, BKS Stal Bielsko-Biała, IŁ Capital Legionovia Legionowo, Chieri '76 Volleyball ve Volley Bergamo kulüplerinde forma giydi. Olivia Rozanski, Polonya milli takım formasıyla katıldığı 2019 Montreux Volley Masters'ta şampiyonluk sevinci, 2023 Volleyball Nations League'de ise üçüncülük yaşadı.

Kariyerinde Albi Volley, SMS PZPS Szczyrk, BKS Stal Bielsko-Biala, Capital Legionovia Legionowo, Chieri '76 Volleyball ve Volley Bergamo kulüplerinde oynayan Olivia Rozanski, Polonya Milli Takım'ında da forma giyiyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki Rozanski ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

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