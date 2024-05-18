Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

27. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

33. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Ege Tıknaz'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleciyi geçen meşin yuvarlağı ağlara giderken Kilama çizgiden çıkardı.

İlk yarı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Semih Kılıçsoy'un pasında topla buluşan Gedson Fernandes, Massanga'yı çalımladıktan sonra kaleyi düşündü. Portekizli oyuncunun ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

55. dakikada Atakaş Hatayspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Strandberg'in ceza sahası içi solundan içeri çevirdiği topa Bashiru'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Strandberg için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine hakem Cihan Aydın, golü geçerli saydı ve Hatayspor skorda yeniden üstünlük sağladı: 1-2.

83. dakikada Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un altıpasın içinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan seken topa altıpasın içinde Tayyip Talha'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.

90+5. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi'nin Salih Uçan'a müdahalesinin ardından oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, atağın sonlanmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Aydın, penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.