Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

60. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Aytaç Kara'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Yasin Özcan tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

4. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Da Costa ağlara gönderdi: 1-0.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş , Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.