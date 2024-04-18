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Uzun süreli sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic ile ameliyat edilen Ante Rebic ise kadroda yer alamayacak.

Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku'nun durumu, yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Yılport Samsunspor ile oynanan son maçta sakatlanan Semih Kılıçsoy ile Mert Günok'un, yarın forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı takımda MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde birçok oyuncunun durumu netlik kazanmadı.

Beşiktaş'ın ligin 32. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin başında bulunduğu 3 maçta Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 karşılaşmada ise sırasıyla 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş , hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi.

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