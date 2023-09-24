İstanbul

Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kayserispor'un sahasında oynamasını bekliyorduk. Tamamen rakip sahada oynamaya çalıştık. Etkili olduğumuzu düşünüyorum. Önde biraz daha iyi baskı yapabilirdik. Daha hareketli oynayabilir ve topu daha hızlı çevirebilirdik. Kenardan da ataklar yaptık ama golü bulamadık. İkinci yarıda da hiç beklemediğimiz bir şekilde golü yedik. Oyuncuların reaksiyonu olumsuz değildi. Golleri de buldular. Kazanmayı hak eden bir takımdık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Alex-Oxlade Chamberlain'in performansıyla ilgili bir soruya Şenol Güneş, "Üçünü de değerlendirdik. Tempoları ve fiziksel güçleri yukarı çıktıkça daha etkili olacaklarını düşünüyorum." cevabını verdi.

Yeni transfer Jean Onana'nın maç kadrosunda yer almamasıyla ilgili deneyimli teknik adam, "Onana ile ilgili bir sıkıntı yok. Maç kadrosuna Avrupa'da 23 , Türkiye'de ise 21 oyuncu yazıyorsunuz. Bir tercih yaptım." şeklinde görüş belirtti.

Maç planlamasıyla ilgili TFF'ye eleştiri

Ligde ve Avrupa'da yoğun bir müsabaka temposu içinde olduklarının altını çizen Şenol Güneş, maç planlamasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) eleştiride bulundu.

27 Eylül Çarşamba günü Adana Demirspor ile erteleme müsabakası yapacaklarını söyleyen Güneş, şu görüşleri paylaştı:

"Ertelemede bize sordular. İletişim var ve bir sorun yok. Bu maçın daha sonraya tehir edilmesini istedik. Seyahatlere gidip geliyoruz. Belçika'dan sabah 07.00'de geldik. Bu maçı akşam 17.00'de oynuyoruz. Adana'dan Konya'ya gitme planı yaptım. Ancak süre uzun olunca vazgeçtim. TFF nasıl işine geliyorsa öyle karar alıyor. Kararların ne kadar inandırıcı olduğunu kendileri daha iyi bilir. Karara uyacağız ama sağlıklı ve doğru bulmadığımı söylüyorum. İnşallah suç unsuru olarak kabul etmezler. Eşit davranıldığını düşünmüyorum. Geçen sene VAR'ın konuşmalarını ve görüntülerini dışarıya verdiler. Trabzonspor ve Pendikspor maçları için vermediler. Tutarlılık varsa güven olur."

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle ilgili de görüşlerini aktaran Güneş, "Hayırlı olsun. Herkes sevdiği kişinin orada olmasını istiyor. O takım bizim takımımız. 55 senedir konuşuyorum. Futbolun sahipleri daha iyi bildiği için onlardan da fikir bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "İlk 25 dakikada savunmamız arzu ettiğimiz gibi çalışmadı ve farklı plana geçtik. İlk yarıda Beşiktaş topa daha çok sahip oldu. Kenar ataklarıyla hücuma çıktılar. Bu sırada geçiş atakları yaptık. Final paslarını daha iyi kullanabilsek, farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda öne geçtikten sonra enerjilerinin yukarı çıktığını aktaran Recep Uçar, "Basit bir yerleşme hatasıyla ilk golü yedik. Savunma arkasına kaçırdığımız bir pozisyonda ikinci golü attılar. Daha sonra iki takım da pozisyonlar üretti. Son dakikaya kadar oyunun içinde kaldık. Oyundan memnun değilim. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. 3 sakat oyuncumuz nedeniyle orta saha kurgumuzu oluşturmakta zorlanıyoruz. Yeni transferlerin çoğu bireysel antrenman yaparak geldi. Puanla dönmeyi çok istiyorduk ama maalesef başaramadık. Yeni katılan arkadaşları hazırlayacağız. Daha iyi bir Kayserispor izlettirmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

AA