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Siyah-beyazlı ekip, Sabah FC ile yapacağı karşılaşma için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel bir uçakla Bakü’ye gitti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş , bu karşılaşmanın hazırlıklarını da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

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