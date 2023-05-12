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Genç solistlere Aslıhan Korkmaz, piyanosuyla eşlik edecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek konserde, 12 genç ve yetenekli solist sahnede olacak.

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