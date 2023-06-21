İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek. Siyah beyazlılar, UEFA Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan itibaren dahil olacak.



UEFA Konferans Ligi’nde 2. ön eleme turu kura çekimi, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.



Kura çekiminde Beşiktaş'ı Dış İlişkiler ve Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu temsil etti.



Kura çekimine seribaşı unvanıyla katılan siyah beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda KF Tirana - FC Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu, çift maç eleme usulüne göre 27 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.