İstanbul

İki oyuncu, siyah-beyazlı takımın 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk kez A takımla sezon öncesi kampına katıldığını belirten Demir Ege Tıknaz, "Geçen sene talihsizlik bir sakatlık yaşadım. Daha iyi döndüm. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok heyecanlıyım. İstediğim bir ortam var. Şans gelirse elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta forma giyerek başarılı olmak istediğini aktaran 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Beşiktaş'tan yurt dışına giden oyuncuları örnek alıyoruz. Bunu ben de başarmak isterim. Burada başarılı olduktan sonra doğru zamanda Avrupa'ya gitmek herkesin hayalidir. Kendime Sergio Busquets, Paul Pogba ve Declan Rice'ı örnek alıyorum. Kendimi 6 numara pozisyonuna daha uygun görüyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlı futbolcu Semih Kılıçsoy ise çok iyi çalışarak bu sezon daha fazla süre almayı hedeflediğini kaydetti.

Geçen sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giyen 17 yaşındaki santrfor, "Hayalim önce burada başarılı olmak ve kupalar kazanmak. Şenol hoca geçen sezon bana forma şansı verdi. Teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapacağım. Daha fazla süre bulmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Semih Kılıçsoy, Arjantinli eski yıldız futbolcu Sergio Agüero'yu örnek aldığını sözlerine ekledi.

AAA