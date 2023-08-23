Adana Demirspor Teknik Direktör Patrick Kluivert: Buraya iyi bir sonuç almaya geldik Adana Demirspor Teknik Direktör Patrick Kluivert: Buraya iyi bir sonuç almaya geldik

İSTANBUL (AA) - Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleştiği belirtilerek, "Kerem Kalafat'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.