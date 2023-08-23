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İSTANBUL (AA) - Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleştiği belirtilerek, " Kerem Kalafat 'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Adana Demirspor Teknik Direktör Patrick Kluivert: Buraya iyi bir sonuç almaya geldik

Adana Demirspor Teknik Direktör Patrick Kluivert: Buraya iyi bir sonuç almaya geldik

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