İSTANBUL (AA) - Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleştiği belirtilerek, "Kerem Kalafat'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
İSTANBUL (AA) - Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleştiği belirtilerek, "Kerem Kalafat'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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