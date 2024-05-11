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Söz konusu futbolcuların tedavisine başlandığı ve Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

Chamberlain'in ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği vurgulandı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, bel ağrısı şikayeti bulunan Amartey’de akut lomber disk patolojisi, alt karın bölgesinde ağrısı olan Aboubakar'da ise atletik pubalji saptandığı belirtildi.

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