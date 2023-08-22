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Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş , UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 24 Ağustos Perşembe günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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