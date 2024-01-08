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Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan orta saha oyuncusu Jean Onana, satın alma opsiyonuyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya kiralandı.

Sezon başında Lens'ten Beşiktaş kadrosuna dahil olan Onana, bu sezon 10 maçta forma giyerken 1 asist kaydetti.

Ara transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar oyuncunun geçici olarak Marsilya'ya kiralandığını belirtti. 

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana’nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Jean Onana’ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."