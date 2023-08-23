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Rus haber ajansı TASS, özel uçakta Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu öne sürmüştü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, özel uçakta Wagner ’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğu yönündeki haberleri gördüklerini belirterek, "Eğer teyit edilirse kimse şaşırmamalı." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Başkan, Rusya 'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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