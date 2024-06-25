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Sorgulamalarında U.Ü'nün 5 suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, taksi şoförü K.T'yi olayda kullandığı araçta İstanbul'da, diğer şüpheli U.Ü'yü ise Kocaeli'de yakaladı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine taksiyle gelen şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aynı araçla kaçtıklarını tespit etti.

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