Istanbul
Topkapı istikametinde seyreden Muammer Ç. yönetimindeki 34 PK 0824 plakalı kamyon, Bizimkent Köprüsü altında bariyerlere çarparak devrildi.
Araçta sıkışan ve çevredekilerin yardımıyla çıkartılan Muammer Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bakan Fidan: Uluslararası kamuoyunu, 2 milyon insanın yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum
Kaza nedeniyle orta şeridi tamamen kapanan D-100 kara yolunda trafik, yan yoldan kontrollü veriliyor.Kaynak: AA