HEIDELBERG - Heidelberg Üniversitesinden araştırmacılar, 10 ila 80 yaşları arasındaki yaklaşık 1,2 milyon kişiden toplanan verileri analiz etti. Bu veriler, örtük ırksal önyargıyı ölçmek için tasarlanan bir deneyden alındı. Bu deney sırasında katılımcılardan, yüzleri beyaz veya siyah olarak sınıflandırmaları ve iki düğmeden birine basarak "sevinç" veya "acı" gibi kelimeleri iyi veya kötü olarak sınıflandırmaları ve böylece kelimeleri/görüntüleri ayırmaları istendi.

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Araştırmacılar - önceki çalışmaları destekler nitelikte - insanların tepki sürelerinin ergenlik döneminden yaklaşık 20 yaşına kadar hızlandığını sonrasında ise yaş aldıkça yavaşladığını buldu. Bu düşüş, tipik olarak daha yavaş zihinsel hıza bağlanıyor. Fakat araştırmacılara göre durum böyle değil.

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Ekip, insanların bir eşiğe ulaşana kadar sürekli bilgileri göz önünde bulundurarak karar aldığını varsayan, daha önceki araştırmalara dayanan bir bilişsel model kullandı. Bu modele göre 20 yaşından itibaren tepki süresinde meydana gelen azalma; muhtemelen insanların yaşlandıkça karar vermeden önce daha fazla kesinlik istemesinden, görsel bilgilerin gözlerden beyne seyahat etmesinin yaşlandıkça daha uzun sürmesinden ve fiziksel olarak düğmeye basmanın yaş aldıkça daha uzun süre gerektirmesinden kaynaklanıyor.



Analiz, insanların 20'li yaşlarında zihinsel hızlarının arttığını ve 60 yaşına kadar yüksek kaldığını gösteriyor. Araştırmacılardan Mischa von Krause, "60’larınıza kadar bilgi işleme hızı neredeyse hiç değişmiyor. İnsanlar yaşlandıkça kararlarında daha temkinli oluyorlar, hatalardan kaçınmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda, motor süreçler (yanıt tuşlarına basılması) artan yaşla birlikte yavaşlıyor” diyor.

HABER: METE YILMAZ