İSTANBUL- Beyoncé yakın zamanda Nashville'deki bir "Rönesans" tur konserinde şanslı bir izleyici üyesine oldukça tatlı bir düğün hediyesi verdi.

TikTok'ta yayınlanan bir videoda görüldüğü gibi, Grammy ödüllü şarkıcı sahnede "Crazy in Love" şarkısını söylerken kalabalıkta "XO" ve "1+1" hitleri arasında konsere giden kişinin düğün şarkısı olarak seçim yapmasına yardım etmesini isteyen bir tabela gördü. "1+1", Queen Bey'in 2011 tarihli "4" albümünden, "XO" ise 2013 tarihli kendi adını taşıyan albümünde yer alıyor.

Videoda "Beyoncé işaretlerimizi gördüğü ve düğün şarkımızı seçtiği an" yazıyordu.

Beyoncé daha sonra videoda, "Crazy in Love" şarkısını söylemeye ve dans etmeye devam etmeden önce, tabelayı okuyup "1+1" dediği bir salise ayırırken görülüyor.

"Aklımızı tamamen kaybettiğimizde ve Club Renny bizimle birlikte kutlama yaparken bize aldırma. Bu andan kurtulamadım. Artık viral olan videonun başlığında, asla unutamayacağımız bir gece için @Beyoncé'ye teşekkür ederiz.

Aynı akşam yayınlanan başka bir videoda, "Düğün şarkımızı seçin… XO veya 1+1" yazan söz konusu tabela gösterildi.



“Break My Soul” şarkıcısı, geçen yıl aynı adlı hit albümünü çıkardıktan sonra Mayıs ayından bu yana “Rönesans” dünya turnesine çıkıyor. "Rönesans", Beyoncé'nin yedinci stüdyo albümü.

Bir sonraki tur durağı Perşembe günü Minneapolis'te. "Rönesans" turu Ekim ayında sona eriyor.

HABER: DAMLA OYA ERMAN