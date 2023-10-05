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İşçilerden bazılarının ileri tetkik için Ankara'ya sevk edildiğini belirten Yılmaz, "Diğer işçilerimiz burada. Belediye Başkanımızla beraber ziyaret ettik, genel durumları iyi, bugün taburcu edilirler." diye konuştu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, hava basıncı nedeniyle işçilerin sağa sola düşmesi sonucu yaralandığı bilgisini aldıklarını belirterek, "İç kanama, kırık gibi risklere karşı gözlem altındalar. 15 işçimiz yaralandı." dedi.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Valilikten yapılan açıklamada, "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır." ifadelerine yer verildi.

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