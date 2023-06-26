İSTANBUL - Beykoz Belediyesi çatısı altında kış dönemi boyunca ustalar eşliğinde geniş bir yelpazede hobi ve sanat eğitimi veren BEYSEM, okulların kapanmasıyla eğlence dolu bir yaz için kapılarını açıyor.

Eğitimler & Atölyeler & Geziler

Eğitimler, atölyeler, ufuk açıcı gezi ve aktivitelerle hazırlanan kurslara gelecek öğrenciler yaz boyunca hem öğrenecek hem de yeteneklerini keşfedecek. Alanında uzman öğretmenler tarafında verilecek eğitimler; Akıl ve Zekâ Oyunları, Oyunlarla İngilizce, Temel Müzik Eğitimi, Drama, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Eğlenceli Düşünce Atölyesi olmak üzere 7 branştan oluşacak. 10 Temmuz 2023 Pazartesi-11 Ağustos 2023 Cuma tarihleri arasında sürecek eğitimlerden 2.-3.-4.-5.-6. ve 7. sınıf öğrencileri yararlanabilecek.

BEYSEM’de eğlence dolu bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerin kendilerine en yakın kurs noktasına giderek yaptırmaları gerekiyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI