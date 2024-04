Film, 17 Mayıs’ta sinemaseverler ile buluşuyor.



Korku ve gerilim türündeki modern örneklerden birisi olan Biaz: Kara İyenin Laneti, mitolojik öğelerle zenginleştirilmiş hikâye anlatımı, güçlü görsel ve işitsel öğelerle korku türüne yeni bir bakış açısı getiriyor. Merakla beklenen Biaz: Kara İyenin Laneti filminin nefes kesen fragmanı yayınlandı.



4 üniversite öğrencisinin final sınavlarından sonra eğlenmek için yaptıkları ruh çağırma ayininin kötü sonuçlarıyla karşı karşıya kalmasının anlatıldığı Biaz Kara İyenin Laneti, yayınlanan fragmanıyla sinemaseverleri heyecanlandırdı. İki usta yönetmen Volkan Özgümüş ve Erkut Altındağ imzasını taşıyan filmin yapımcılığını da Erkut Altındağ yapıyor.

Usta müzisyenden besteler



Filmin müziklerini ünlü Türk müzisyen Can Atilla besteledi. Türkiye'de New Age müziğin uluslararası platformda temsilcisi olan Can Atilla, keman, piyano gibi Batı müziği çalgılarını saz, tef ya da ney gibi doğu müziği çalgıları ile beraber kullanarak eserler vermektedir. Filmin soundtrack’i filmle eş zamanlı olarak Apple Music, Spotify ve Deezer gibi tüm müzik platformlarında yayınlanacak.

KÜNYE

Yapımcı Firma: Aver Production

Yönetmenler: Volkan Özgümüş, Erkut Altındağ

Dağıtımcı: Chantier Films

Senaryo: Hakan Hüseyin Gül, Ayşe Günsel, Volkan Özgümüş, Erkut Altındağ

Oyuncular: Tutku Ulus, Kutay Kalabalık, Ceren Güzin Sönmez, İbrahim Yiğit Çınar, Gökhan Toprak, Ayça Aşık, Hakan Hüseyin Gül

Filmin Süresi: 90 dk.