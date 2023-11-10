Haber: Mert Osman Erman

15 Kasım'daki buluşma, Biden başkanlığı sırasında yüz yüze ikinci buluşmaları olacak.

ABD yetkilileri, İsrail-Hamas savaşı, Tayvan, Ukrayna'daki savaş ve seçim müdahalesi gibi geniş bir yelpazede görüşüleceğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkiler bu yılın başlarında kötüleşti.

ABD, Çin'in hava sahası üzerinde bir casus balon gönderdiğini iddia etti. Bu balonu Güney Karolina kıyılarında vurdu.

Ayrıca, geçen yıl dönemin Temsilcisi Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaret, Çin'in iki ülkenin orduları arasındaki iletişimi kesmesine neden oldu.

Biden'ın, bu kanalları yeniden kurma konusunda "kararlı" olduğunu belirten ABD'li yetkililer, ancak Çin'in bunu yapmaktan "çekingen" göründüğünü söylediler.

"Bu, beş veya 10 yıl önceki ilişki değil, uzun bir sonuçlar listesi veya teslimatları konuşmuyoruz," diyen yetkililerden biri dedi.

"Buradaki hedefler, gerilimi yönetmek, çatışmanın ve iletişim kanallarının açık olduğundan riskleri önlemektir."

İki taraflı toplantı, 11-17 Kasım tarihleri arasında ABD'nin San Francisco'da düzenlediği Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (Apec) zirvesi sırasında gerçekleşecek.

ABD'li yetkililer, ABD diplomatlarının geçen yıl boyunca Çinli meslektaşlarıyla yaptıkları neredeyse her görüşmede askeri diyalog yeniden kurmanın önemini vurguladığını, ancak başarılı olamadığını söyledi.

Askeri iletişimi yeniden kurma konusundaki temel sorunlardan biri, Çin casus balon olayıdır ve bu sessizliği tartışırken sık sık "gündeme gelir", dedi bir yetkili.

"Sanırım balon olayı, Pekin ile yüksek düzeyde sonuçları olan iletişim kurma konusunda zorlandığımız zorlukları o dönemde vurguladı. Ve biz bu durumu sürekli ve istikrarlı bir şekilde ifade ettik," dedi yetkili.

Şubat ayındaki olayın ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in ABD üzerinde bir casus balon uçurmasını "kabul edilemez ve sorumsuz" olarak niteleyerek Pekin'e yapılacak bir ziyareti birden iptal etti.

Ancak ziyaret nihayet Haziran ayında gerçekleşti ve Blinken, Xi ile "güçlü bir görüşme" yaptığını söyledi.