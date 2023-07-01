New York

Beyaz Saray'da açıklama yapan Biden, Yüksek Mahkemenin ilgili kararı nedeniyle kendisinin ve milyonlarca Amerikalının hayal kırıklığına uğradığını anlattı.

Öğrenci kredileriyle ilgili yönetiminin çalışmalarına değinen ve geçen yıl duyurduğu öğrenci kredisi affı programının başlamaya hazır olduğunu belirten Biden, şunları kaydetti:

"Sonra Cumhuriyetçi seçilmiş yetkililer ve özel çıkar sahipleri devreye girdi. 'Hayır' dediler. Kelimenin tam anlamıyla milyonlarca Amerikalının elinden, hayatlarını değiştirmek üzere olan binlerce dolarlık öğrenci borç yardımını kaptılar."

Kararla ilgili Cumhuriyetçilere yüklenen Biden, kendi planının Cumhuriyetçilerin savunduğunun aksine milyonlarca Amerikalının hayatını değiştireceğini, Amerikan ekonomisi için de iyi olacağını savundu.

Başkan Biden, öğrenci kredileri konusundaki mücadelesinin bitmediğini vurgulayarak, bu kapsamda yeni bir uygulama başlatacaklarını duyurdu.

"Yüksek Mahkeme'nin anayasayı yanlış yorumladığını düşünüyorum." diyen Biden, kimseye boş umut vermediğini ve bu konuda aldığı kararın doğru olduğunu dile getirdi.

Afganistan raporu

Biden'a, ABD Dışişleri Bakanlığının, Afganistan'dan çekilmeyle ilgili raporu da soruldu.

Joe Biden, "Afganistan hakkında ne dediğimi hatırlıyor musunuz? El Kaide'nin orada olmayacağını söyledim. Taliban'dan yardım alacağımızı söyledim. Şu an ne oluyor? Basınınızı okuyun, ben haklıydım." dedi.

AA