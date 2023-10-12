New York

Biden, Beyaz Saray'da ABD'de yaşayan Yahudi cemaati liderleriyle düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın hafta sonu gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin "Bunun Holokost'tan bu yana Yahudiler için en ölümcül gün olduğunu savunuyorum." yorumunu yaptı.

Biden, İsrail'e verdikleri askeri desteği artırdıklarından bahsederek, Demir Kubbe'nin ikmali için mühimmat gönderdiklerini, Doğu Akdeniz'e ABD uçak gemisi filosunu yönlendirdiklerini ve savaş uçakları gönderdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Biden, "İranlılara çok net bir şekilde şunu ifade ettik: Dikkatli olun." şeklinde konuştu.

ABD'li rehineler konusunda da "çok şey" yaptıklarını kaydeden Biden, diğer yandan bu hususta bilgi veremeyeceğini ifade etti.

"Savaş kuralları" vurgusu

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "İsrail'in savaş kurallarına göre hareket etmesinin gerçekten önemli olduğunu" söylediğini aktardı.

"Savaş kuralları vardır." diyen Biden, İsrail'in ülkeyi bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığına inandığını vurguladı.

Biden, BAE lideri Al Nahyan ile İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İsrail-Filistin çatışması ve insani yardım konusunu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Liderlerin "İsrail'e yönelik terör saldırılarını" görüştükleri belirtilen açıklamada, "Biden, Hamas'ın terörünü kınadığını ve mevcut durumu istismar etmeye kalkışabilecek herkese karşı uyarıda bulunduğunu vurguladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin ayrıca "insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamanın önemine" işaret ettikleri aktarıldı.

Biden ve Al Nahyan'ın iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldıkları bildirilen açıklamada, yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.