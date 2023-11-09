Haber: Mert Osman Erman

House Denetim Komitesi, Bay Biden'ın oğlu Hunter, kardeşi James ve Biden aile ilişkili Rob Walker'ı tanık olarak çağırdı.

Beş kişiyle yapılmış transkript röportajlar talep ediliyor.

Beyaz Saray, Cumhuriyetçileri "kirli bir kampanya yürütmek için güçlerini kötüye kullanmakla" suçladı.

Eylül ayında Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'ın aile üyelerinin iç ve dış iş yapışlarındaki bilgisini ve rolünü ortaya koyduklarına dair delil bulduklarını belirterek azledilme soruşturmasını başlattılar.

Ancak denetim komitesinin o ayki ilk oturumunda, tanıklar ve hatta paneldeki Cumhuriyetçiler, başkanın azledilmeye yetecek suç işleyip işlemediğini belirlemek için daha fazla delile ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çarşamba günü Denetim Komitesi tarafından yapılan bir açıklamada, Biden ailesi üyelerinin, Joe Biden'ın başkan yardımcılığı sırasında yurtdışından aldıkları ödemeleri gizlemek amacıyla 20'den fazla shell şirketi kurduklarını gösteren mali kayıtları elde ettikleri belirtildi.

Komite, Biden ailesinin, ilişkililerinin ve şirketlerinin ABD'nin rakip olarak gördüğü bazı ülkeler de dahil olmak üzere yabancı ülkelerden 24 milyon doların üzerinde ödeme aldığını iddia etti.

Kentucky'den Başkan James Comer, "House Denetim Komitesi şimdi Biden ailesi üyelerini ve ilişkililerini bu delil kaydı üzerine sorgulamak için getiriyor" dedi.

Hunter Biden, 13 Aralık'ta komite önünde yeminli ifade vermesi istendi, James Biden ve Bay Walker'a sırasıyla 6 Aralık ve 29 Kasım'da gelmeleri istendi.

Komite ayrıca Hunter'ın eşi Melissa Cohen, James'in eşi Sara Biden, Hunter'ın kardeşinin dul eşi Hallie Biden ve kız kardeşi Elizabeth Secundy ve Hunter'ın eski iş ortağı Tony Bobulinski'ye transkriptolarla röportaj yapmaları çağrısında bulundu.

Beyaz Saray, bildirimler yayımlandıktan sonra hızla yanıt verdi ve Cumhuriyetçileri "bu parti çıkarlarına dair Amerikalıların gerçekten umursamadığı neredeyse tüm sorunlardan daha yüksek bir öncelik haline getirmekle" suçladı.

Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre, günlük Beyaz Saray brifinginde, "Bu, yıldır devam eden bir soruşturma ve başkanın yanlışlıkla iddia edilmiş bir şey olmadığı için henüz yanıt verilmediği bir soruşturmadır," dedi.

Hunter Biden'ın avukatı, bildirimin yerine getirileceğini belirttiği bir açıklama gönderdi.

Bu yeni bir siyasi gösteri, Rep. Comer ve MAGA [Make America Great Again] müttefiklerinin Biden ailesi hakkındaki vahşi ve şimdi itibarı sarsılmış komplolarından herhangi birini kanıtlama başarısızlığının göze çarpan bir başarısızlığından dikkati çekmek amacıyla atılmış bir siyasi gösteridir," dedi Abbe Lowell.

Comer, araştırmanın bir parçası olarak önümüzdeki günlerde daha fazla bildirimin geleceğini belirtti.

Çarşamba günkü bildirimler ve röportaj talepleri, Hunter Biden'ın federal bir soruşturmayı denetleyen özel savcı tarafından kapalı kapılar ardında milletvekillerine tanıklık ettikten bir gün sonra geldi.

O oturumda, David Weiss, Beyaz Saray'ın soruşturmasına müdahale ettiği yönündeki Cumhuriyetçi iddiaları reddetti ve "Başkan'ın oğlu aleyhine dava açmaktan engellenmediğini" söyledi.

Genç Bay Biden şu anda üç federal silah suçlamasıyla karşı karşıya ve suçsuz olduğuna dair beyanda bulundu.

Bu soruşturma hala devam ediyor.