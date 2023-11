Haber: Mert Osman Erman

Patron Bob Iger, şirketin işten çıkarmalar ve yeniden yapılandırmaya odaklanan zorlu bir yılın ardından, şirketin yeni bir "inşa dönemi"ne girdiğine inandığını söyledi.

Yaptığı hamlelerin daha büyük tasarruflar ve diğer büyümelerle karşılık verdiğini belirtti.

"Üzerinde çalışmamız gereken şeyler hala var olsa da ... ilerlememiz, işleri düzeltme dönemini geride bırakıp işimizi yeniden inşa etmeye başlamamıza izin verdi," dedi.

Disney, geleneksel televizyon ve sinema işinde keskin bir düşüşle başa çıkmaya çalışıyordu.

Geçen yıl şirketin yönetim kurulu, Disney+'nin büyük kayıpları nedeniyle endişe duymaya başlayan bir şekilde, Bay Iger'ı emeklilikten aniden geri çağırdı ve onu başkan olarak yeniden atadı.

Şirketin hisse fiyatı, 2021 zirvesinden bu yana yarısından fazlasını kaybetti ve düzeltilmesi için sabırsızlanan aktivist yatırımcıların hedefi olarak kalmaya devam etti.

Disney'nin yayın hizmetlerindeki zararlar daralıyor, denildi.

Hindistan'daki Hotstar'ı içermeyen temel yayın hizmeti, Eylül ayında sona eren üç ayda neredeyse 7 milyon abone ekledi ve Guardians of the Galaxy 3, Little Mermaid ve Elemental gibi filmler, insanları platforma çekti.

Beklenmedik derecede güçlü kazançlar, aynı dönemde geçen yıla göre 1.4 milyar doların üzerinde olan işletme kayıplarını 420 milyon dolara düşürmeye yardımcı oldu.

Disney, diğer çevrimiçi tekliflerini geliştirmek için diğer hamleler yapıyor.

Ayrıca, genel izleyici içeriği sunan Hulu'nun henüz sahip olmadığı üçte birini satın almak için harekete geçeceğini açıkladı.

Bay Iger, şirketin fiyatlarını yeni yılda artırdığını ve birkaç hafta içinde Hulu ve Disney+ gösterilerini birleştiren deneme sürümünü başlatacağını söyledi.

"Gelecekte Disney+ ile Hulu ve ESPN'yi entegre etmek, şirketi [aboneler], katılım ve daha da önemlisi abonelik veya reklam yoluyla gelir sağlama konusunda güçlü bir konuma koyacaktır," dedi PP Foresight analistleri Paolo Pescatore.

Bay Iger, eğlence devinin harcamalarını 7.5 milyar dolar azaltmak için yolunda olduğunu söyledi - bu, orijinal hedefinden yaklaşık 2 milyar dolar daha fazla bir artış.

Bu hamle, şirkette 8,000'den fazla iş kaybı ve Hollywood aktörlerinin üretimleri durdurduğu bir grevle aynı zamana denk geliyor.

Bay Iger, Disney'nin bazı sıkıntılarının miktarın kalite üzerinde vurgulanmasından kaynaklandığını, çünkü platformun tekliflerini genişletmeye çalıştığını açıkladı.

Şirket, gelecek 12 ay içinde içeriğe 25 milyar dolar harcamayı beklediğini belirtti, bunun yüzde 40'ı spor haklarına gidecek. Bu, geçerli yıldan 2 milyar dolar daha azdır.

Genel olarak, Eylül ayında sona eren üç ayda gelir yüzde 5 artarak 21.2 milyar dolara yükseldi. Şirketin finansal yılının sona erdiği 30 Eylül tarihine kadar yüzde 7 arttı.

Şirket, çeyrekte 264 milyon dolar ve yıl içinde yaklaşık 2.4 milyar dolar kar açıkladı.

Paylar, işlem sonrası ticarette yükseldi.

"Bu sonuçlar, CEO Bob Iger'a bir 'inşa' aşamasına geçmesi için biraz nefes alma fırsatı verecek," dedi Insider Intelligence baş analisti Paul Verna. Ancak ekledi "Hala devasa zorluklar var."