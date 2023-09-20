Haber: Mert Osman Erman

43 yaşındaki Phillips, 12 yıllık evliliklerinde çift arasındaki "uzlaştırılamaz farklılıkları" gerekçe gösterdi. Amerikan medyasının gördüğü belgelere göre boşanma başvurusu yapıldı.

Masterson, 47, bu ayın başlarında 30 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığında mahkemede hazır bulunan Phillips, 30 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığında mahkemede hazır bulunan Phillips, 43 yaşındaki Phillips, çiftin bir çocukları var.

Phillips ve Masterson'ın avukatları, Salı günü BBC'nin taleplerine hemen yanıt vermedi.

Ancak Peter Lauzon, Phillips'in avukatı, ABD medyasına gönderdiği bir açıklamada boşanma başvurusunu doğrulayarak "Önceliği [çocuklarına] aittir" dedi.

Lauzon'un açıklamasında ayrıca Masterson'ın "Phillips'in en zor zamanlarında her zaman yanında bulunduğu" ve "harika bir baba" olduğu belirtiliyor.

"Umarım herkes ailesinin bu zor zamanlarda gizliliğini saygı gösterir" yazdı.

Santa Barbara Üst Mahkemesi'nde Pazartesi günü iddia edilen boşanma başvurusu, çocuklarının tam yasal ve fiziksel velayetini talep ediyor ve aynı zamanda eş desteği istiyor.

Ayrıca Mahkemenin Masterson'a destek verme yeteneğini "sonlandırmasını" ve varlıklarının ayrı mülkiyet olarak bölünmesini istiyor.

İkili 2009'da nişanlandı ve 2011'de İrlanda'da evlendi.

Eski bir gençlik modeli ve şarkıcı olan Phillips, kocası üç tecavüz suçlamasıyla uzun süren davaları sırasında destek oldu.

Jüriler geçen yıl Masterson aleyhindeki her suçlamada karar veremedi ve bu da bir mahkeme kararının uygulanamaz hale gelmesine neden oldu.

Ancak başka bir jüri, onun üç suçlamadan ikisinde suçlu buldu. İki kadın, onların içkilerine uyuşturucu madde koyduğunu ve onlara şiddet uyguladığını ifade etti.

7 Eylül'deki ceza verilmeden önce, Phillips bir mektupta yargıca kocasını "benim için hayat kurtaran bir ortak" olarak tanımlayarak, "onunla evde olmadığı için kalbim kırık" dedi.

Cezanın verilmesinden sonra mahkemede ağladığı ve kocasının mahkemeden götürülürken ona bir öpücük gönderdiği görüldü.

Boşanma, Masterson mahkumiyeti sonrası devam eden etkileri artırıyor.

Masterson'ın eski oyuncu arkadaşları Ashton Kutcher ve Mila Kunis, kendilerinin de ceza öncesi mektuplarına destek olarak mahkemeye verdikten sonra özür dilemek zorunda kaldılar.

Kutcher, çocuk cinsel istismarıyla mücadele etmek için kurduğu Thorn'dan da ayrıldı.