İstanbul

Vakfın bünyesindeki Palet Okulları Çamlıca Kampüsü'nde düzenlenen törene, Bilal Erdoğan, şampiyon güreşçi Cemal Yusuf Bakır ve okul yöneticileri katıldı.

YETEV çatısı altındaki Yenidoğu Okulları öğrencisi olan Cemal Yusuf Bakır'a plaket ve hediye veren Erdoğan, yaptığı konuşmada, YETEV Okulları bünyesinde Gençlik ve Spor Bakanlığıyla yapılan anlaşmayla başarılı sporcuları eğitim dönemlerinde desteklediklerini vurguladı.

Şampiyon sporcunun babadan güreşçi olduğunu ve 3 kardeşin güreşle ilgilendiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yusuf kardeşimiz 2 yıldır Dünya Şampiyonu oluyor. Bu sene de bizi gururlandırdı, bayrağımızı göndere çektirdi, İstiklal Marşı'nı okuttu. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Biz okullarımızda, bu tür sporcu kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum. Daha nice başarılar getirecekler. Allah güç kuvvet versin."

Cemal Yusuf Bakır da ailesi, okul yöneticileri ile öğretmenlerine teşekkür ederek, "Bu süreçte yanımda oldular. Turnuva devam ediyor, sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah en iyi neticelerle sonuçlandırırlar. Buraya davet ettikleri için okuluma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AA