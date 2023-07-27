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Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

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