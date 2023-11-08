Haber: Damla Oya Erman

Ancak son yıllarda, teknoloji endüstrisi büyük değişimler geçiriyor ve bu öğrencilere istedikleri gibi iş bulma şansını azaltıyor.

Genç bilgisayar bilimi öğrencileri, iş aramanın daha zor hale geldiğini fark ediyor. Teknoloji devleri, özellikle Facebook ve Google gibi şirketler, on binlerce çalışanı işten çıkardı. Öğrenciler artık iş bulma konusunda daha fazla mücadele ediyorlar.

National University of Singapore'de son sınıf öğrencisi olan Joel Wong, altı yıl önce mezuniyet sonrası istihdam anketini incelediğinde bilgisayar bilimlerini tercih etti. Ancak şimdi, iş bulma konusunda hayal kırıklığına uğruyor. Wong, "Daha önce birçok yerel şirket, yerel üniversitelerden bilgisayar bilimi mezunu olanları işe alırlardı, ancak artık bunu yapmıyorlar" diyor.

Wong, son bir ay içinde 17 iş başvurusu yaptığını, ancak bu başvurulardan hiçbirinin iş teklifine dönüşmediğini belirtiyor.

Stajyerlikler de bilgisayar bilimi öğrencileri için giderek daha zor bulunuyor. National University of Singapore'de bilgisayar bilimi okuyan Bryan Ho, yaklaşık 100 stajyerlik başvurusunda bulunduğunu ancak sadece dört teklif aldığını söylüyor.

Bu zorlukların bir nedeni, pandemi sırasında teknoloji şirketlerinin büyük ölçüde işe alım yapmış olmaları. Ancak şimdi talep düşüyor ve bu yeni mezunlar için iş bulmayı zorlaştırıyor.

National University of Singapore'de bilgisayar bilimi profesörü olan Ben Leong, sorunun iş kıtlığı olmadığını, daha fazla öğrencinin bilgisayar işleri için nitelikli hale geldiğini söylüyor. Öğrencilere "bir dereceye sahip olmanın iş almak anlamına gelmediğini" hatırlatıyor ve işin zor bir iş olduğunu vurguluyor.

Benzer bir durum sadece Singapur'da değil, ABD'de ve diğer ülkelerde de yaşanıyor. Teknoloji devlerinin işten çıkarmaları ve iş beklentilerindeki düşüş, bilgisayar bilimi öğrencileri ve mezunları arasında endişe yaratıyor.

Bilgisayar bilimi mezunu öğrenciler için bu dönemde iş bulma zorlukları artıyor ve sektöre olan ilgi azalıyor. Bu nedenle öğrenciler farklı stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Ancak uzmanlar, pandemi sırasında görülen yüksek maaşların geri dönmesinin olası olmadığını belirtiyorlar.