Haber: Damla Oya Erman

Microsoft tarafından yapılan yeni bir araştırma, büyük ölçekli etkinliklerin artan siber güvenlik riskine dikkat çekiyor ve şirketlerin ve katılımcıların verilerini nasıl koruyabileceğine odaklanıyor.

Live, large-scale events are gold for hackers; here's how to protect your data

Konserler ve spor etkinlikleri gibi kalabalık ortamlar, siber güvenlik açısından özel önlemler gerektiren yerlerdir. Telefon yazılımlarının güncellenmesi ve şüpheli e-postalara tıklamaktan kaçınmak gibi basit adımlar, veri korumasında etkili olabilir.

Microsoft tarafından perşembe günü yayınlanan yeni veriler, büyük ölçekli etkinliklerin artan siber güvenlik riskine geniş bir bakış sunuyor ve şirketlerin ve katılımcıların verilerini nasıl koruyabileceğini gösteriyor.

Bu ipuçları, insanların günlük yaşamda kamusal alanlarda ve daha fazlasında veri güvenliğini sağlamaları için faydalı olabilir.

Microsoft'un kurumsal güvenlik, uyumluluk, kimlik ve gizlilik başkan yardımcısı Vasu Jakkal veri güvenliğini sağlamak için bazı ipuçları veriyor:

1-Telefonunuzu en son güvenlik yazılımlarıyla güncelleyin: "Son üç haftadır ihmal ettiğiniz güvenlik güncellemelerini yüklemenin zamanı geldi. Unutmayın ki dizüstü bilgisayar, tablet ve seyahat ettiğiniz diğer mobil cihazlarınızı da güncellemeyi unutmayın," diyor.

2-Wi-Fi ağlarında dikkatli olun: "Telefonunuz otomatik olarak Wi-Fi ağına bağlanabilir; mobil cihaz ayarlarınızı değiştirerek otomatik bağlantıyı devre dışı bırakın," öneriyor.

3-Yalnızca etkinlik mekanının sağladığı Wi-Fi ağına bağlanın: “Bilgisayar korsanları sizi güvenlik bahanesiyle kandırmak amacıyla Wi-Fi ağları kurarlar," diye ekliyor.

4-Kamusal Wi-Fi ağlarına bağlıyken hassas bilgilere erişmekten kaçının: Arkadaşlarınıza mesaj atabilirsiniz, ancak banka hesabınıza giriş yapmamalısınız, diye tavsiye ediyor.

Bilgilerinizin sızdırıldığını bilmek zor olabilir, ancak Jakkal'a göre, bazı işaretlere dikkat etmek önemlidir:

1-Cihazınızın işletim sistemi başkası tarafından manipüle ediliyormuş gibi görünebilir. "Bu, farklı uygulamaların, klasörlerin veya bağlantıların sizin talimatınız olmadan açılması ve sistemin yavaşlaması gibi belirtilerle kendini gösterebilir," diyor.

2-Banka hesap bilgileriniz tehlikeye atıldıysa, Jakkal'a göre banka ekstrelerinde tanımadığınız işlemleri görebilir veya banka hesabınıza birisi tarafından giriş yapıldığına dair bir bildirim alabilirsiniz. Satın alma işlemini "doğrulamak" için bir bağlantıya tıklamanızı isteyen metin mesajlarından kaçınmalısınız.

3-Sosyal medya hesaplarınıza giriş yapılırsa, kendi yapmadığınız gönderiler gibi hesaplarınızda tanımadığınız aktivite görülebilir. "Etkinlikte adınıza ve e-postanıza başarıyla erişim sağlayan siber suçlular, sizin adınıza e-posta saldırıları gerçekleştirebilir ve örneğin fatura ödemenizi isteyebilir," diye ekliyor Jakkal.

Şüpheli aktivite fark ederseniz, öncelikle e-posta, banka siteleri, sosyal medya platformları ve e-posta hesabınızdaki şifreleri değiştirin. Her biri için farklı ve güçlü şifreler kullanmanız önemlidir. Ayrıca cihazınızı ve web tarayıcınızı en son güvenlik düzeltmeleriyle güncellemenizi öneriyor.