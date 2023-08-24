Haber: Mert Osman Erman

İç ve dış temizlik olarak iki ana bölümde ele alabiliriz.

İç temizlik

Toz temizliği: Bilgisayarın içinde biriken toz ve kir, bileşenlerin ısınmasına ve performansının düşmesine neden olabilir. İlk adım olarak bilgisayarınızı güç kaynağını çıkararak tamamen kapatın. Ardından iç bileşenleri temizlemek için bir sprey hava tüpü kullanabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde anakart, işlemci fanı, ekran kartı gibi bileşenlerin arasındaki tozu temizleyin.

Fan temizliği: Bilgisayarınızdaki fanlar zamanla toz ve kirle tıkanabilir. Bu da sıcaklık sorunlarına yol açabilir. Fanları temizlemek için öncelikle fanları dikkatlice çıkarın (gerekirse işlemci fanı dahil). Sonra yumuşak bir fırça veya sprey hava tüpü ile fanları ve pervaneleri temizleyin.

Termal macun yenileme: İşlemci ve ekran kartı gibi bileşenlerin üzerinde termal macun bulunur. Bu macun zamanla kurur ve iletkenliğini kaybedebilir. Eğer bileşenlerinizin sıcaklık sorunları varsa, termal macunu yenilemek faydalı olabilir.

Dış temizlik

Ekran temizliği: Monitör veya dizüstü bilgisayar ekranını temizlemek için özel ekran temizleme solüsyonları ve mikrofiber bezler kullanabilirsiniz. Sert olmayan, çizmeyecek bir bez tercih edilmelidir.

Klavye ve fare temizliği: Klavye araları ve fare yüzeyleri de zamanla kir birikebilir. Klavyeyi ters çevirerek hafifçe sallayarak tozları çıkarabilir, ardından basınçlı hava veya fırça ile temizleyebilirsiniz.

Dış kasanın temizliği: Bilgisayar kasasının dış yüzeyini hafif nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Kimyasal temizlik maddeleri kullanmaktan kaçının, çünkü bazı maddeler plastik yüzeyleri zararlı şekilde etkileyebilir.

Unutmayın ki herhangi bir iç veya dış temizlik işlemi yapmadan önce bilgisayarınızı tamamen kapatmalı ve fişini çıkarmalısınız. Eğer bilgisayarınızın iç temizliği konusunda deneyiminiz yoksa veya endişeleriniz varsa, bir profesyonelden yardım almanız iyi bir seçenek olabilir.