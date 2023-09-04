Haber: Mert Osman Erman

Bangor Üniversitesi, yaşamı sürdürmek için gereken enerjiyi üretmek için gelincik tohumları kadar büyüklükte nükleer yakıt hücreleri tasarladı.

Üniversiteden Profesör Simon Middleburgh, çalışmanın bir zorluk olduğunu söyledi - "ama eğlenceli bir zorluktu." Ay, bazıları için Mars'a giden kapı olarak görülen ve modern teknoloji için gereken çok sayıda değerli kaynağa sahiptir.

Umut, Ay'ın ötesindeki gezegenlere ulaşmak için bir atlayış tahtası olarak kullanılabileceği yönündedir.

Uzay teknolojisi hızla ilerlerken, BBC, Bangor Üniversitesi Nükleer Gelecek Enstitüsü'nün laboratuvarına özel erişim sağlandı.

Fuels konusunda dünya lideri olan Bangor ekibi, Rolls Royce, İngiltere Uzay Ajansı, NASA ve Los Alamos Ulusal Laboratuvarı gibi ortaklarla çalışıyor.

Nükleer Gelecek Enstitüsü'nden Profesör Middleburgh, ekibin nükleer yakıtı "önümüzdeki aylar boyunca" tamamen test etmeyi umduğunu söyledi.

Ay'ın bazı bölgelerinde, yüzeyi ısınacak bir atmosferi olmadığı için sıcaklıklar inanılmaz derecede düşük -414F (-248C) seviyelerine kadar düşer.

Bangor Üniversitesi, yaşamı sürdürmek için enerji ve ısı üretmenin başka bir yolunu üretme çabasının önemli bir oyuncusudur.

Araştırmacılar, Trisofuel olarak bilinen minik nükleer yakıt hücresini, test etmek üzere ortaklarına gönderdiler.

Bu Trisofuel hücresi, Rolls Royce tarafından oluşturulan bir mikro nükleer jeneratörü çalıştırmak için kullanılabilir.

Jeneratör, bir araba büyüklüğünde taşınabilir bir cihazdır ve Prof Middleburgh'e göre "bir rokete yapıştırabileceğiniz bir şeydir".

Bu şimdi tamamen test edilecek ve 2030'da Ay'da kullanılmak üzere uzaya fırlatılmak üzere olduğu gibi uzaya fırlatılmak üzere benzer kuvvetlere tabi tutulacak.

Dedi ki: "Onları uzaya fırlatabilirsiniz, tüm kuvvetlerle... ve Ay'a konulduklarında hala oldukça güvenli bir şekilde çalışırlar."

Bu ayın başlarında, Hindistan, robotik probu Chandrayaan-3 ile Ay'ın güney kutbu yakınlarına tarihi bir iniş yaptı.

Misyonun önemli hedeflerinden biri, bilim adamlarına göre gelecekte Ay'da insan yaşamını destekleyebilecek su bazlı buz aramaktır.

Prof Middleburgh, Bangor Üniversitesi'nin çalışmasının Galler'i haritada gösterdiğini söyledi.

"Dünya çapında şeyleri gerçekten itiyoruz gibi hissederim," dedi.

Üniversite, mikro jeneratörlerin elektrik kesildiğinde felaket bölgeleri gibi yerlerde de kullanılabileceğini umuyor.

Bangor'daki ekip ayrıca roketleri çalıştırmak için bir nükleer sistem üzerinde çalışıyor ve bu iş Dr. Phylis Makurunje tarafından yürütülüyor.

Şunları söyledi: "Çok güçlüdür - rokete verdiği yüksek itme gücü.

"Bu, roketlerin en uzak gezegenlere ulaşmasını sağlar."

Dr. Makurunje, yeni teknolojinin Mars'a ulaşma süresini neredeyse yarı yarıya azaltabileceğini söyledi.

"Nükleer termal itki ile - Mars'a ulaşmak için yaklaşık dört ila altı ay sürer. Şu anki süre dokuz aydan fazla," dedi.

2030'larda Ay üsleri

Jeopolitik yazar ve gazeteci Tim Marshall, yakıt konusundaki bu ilerlemenin Ay'ın güney kutbu yarışına bir adım olduğunu söyledi.

Dedi ki: "2030'larda Ay üsleri olacağından eminim. Muhtemelen Çinli bir tane; muhtemelen Amerika'nın öncülüğünde bir tane.

"Bu büyük bir ilerleme olabileceğini düşündüğüm için eminim.

"Bu yüzden Çinliler, ilk tuğlayı 2028'de koymayı düşünüyorlar, muhtemelen sembolik olarak ilk olanın onlar olduğunu söylemek için. Ancak erken 2030'larda, her ikisi de bir üs sahibi olacak."

Titanyum, lityum, silikon, demir ve birçok diğer madde olduğu düşünülüyor ve bunlar 21. yüzyıl teknolojileri için kullanılıyor.

"Miktarı kesin olarak bilinmiyor... ancak çoğu şirket, bunun ekonomik olarak mümkün olacak kadar yeterli olduğuna inanıyor" dedi.

Uzay ticarileştiğinde karmaşık hale gelebileceğini ve eski uzay yasalarını gösterdiğini belirtti.

"Şu anki gibi yoldaşlık kuralları 1967'de yazıldı - Dış Uzay Antlaşması.

"Hala

bir şablon ama 50 yıl önce olduğu için modern teknolojiyi, orada rekabeti ve ticari yönleri bilmiyordu - çünkü o zamanlar çok fazla devlet tarafından yönlendiriliyordu.

"Bu nedenle, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen güncellenmiş yasalar olmadan, herkes için biraz serbest bir alan olur ve bu tehlikeleri getirir.

"Çünkü işletme kurallarına sahip değilseniz, o zaman açıkça işletme kuralları olmadan hareket etmek anlamına gelir."