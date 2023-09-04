Haber: Mert Osman Erman

3 Temmuz'da ilkokul öğretmeni, işin çılgınlığından o kadar bunalmıştı ki "bırakmak istedim" yazdı.

İki hafta sonra, 23 yaşındaki genç kadın meslektaşları tarafından sınıfının depo dolabında ölü bulundu. Kendi yaşamına son vermişti.

Bu trajedi, Güney Kore'deki ilkokul öğretmenleri arasında bir öfke dalgasına yol açtı.

On binlercesi pazartesi günü işyerinde daha iyi koruma talep etmek için greve gitti. Sık sık zorlayıcı ebeveynler tarafından taciz edildiklerini, günün her saatinde ve hafta sonları sürekli ve haksız yere şikayet edildiklerini söylüyorlar.

Min-so'nun kuzeni Park Du-yong, onun küçük, boş daireini düzelten gözyaşlarını tutmaya çalışıyor, şimdi sadece altın balığına ev sahipliği yapan yer. Yatağı yapılmamış ve yanında onun ilk sınıf öğrencilerinden gelen bir çizim yığını duruyor, onu ne kadar çok sevdiklerini söylüyorlar. Altında, depresyonla başa çıkmanın yollarını anlatan bir dizi kütap var.

Park, kuzeninin bir yıldan biraz fazla süredir öğretmenlik yaptığını, çocukları çok sevdiğini söylüyor.

Bu nedenle kuzeninin ölümünden sonra, polis hızla son bir ilişki sorunu olarak çözdü, Park dedektif rolünü üstlendi. Yüzlerce günlük girişi, iş günlükleri ve metin mesajını ortaya çıkardı.

Bu, intiharından önceki aylarda Min-so'nun ebeveynlerden gelen şikayetlerle bombardıman altında olduğunu ortaya çıkardı. En sonunda bir öğrencisinden bir başka çocuğun kafasını bir kurşun kalemle yaralamıştı ve kızgın geç telefon görüşmelerine ve mesajlara karışmıştı.

Altı haftadır on binlerce öğretmen, çocuk istismarcısı olarak suçlanmaktan korktukları için öğrencilerini disipline edemiyorlar veya birbirlerine saldırırken müdahale edemiyorlar, diyorlar.

Öğretmenler, çocuk istismarı suçlamalarında bulunulan öğretmenlerin otomatik olarak uzaklaştırılmasını öngören 2014 yılında kabul edilen bir çocuk refahı yasasını sömürdüğünü iddia ediyorlar.

Öğretmenler, şiddetli bir çocuğu sakinleştirmekle suçlanabilirlerken, bir azarlama sık sık duygusal istismar olarak etiketlenir. Bu tür suçlamalar öğretmenleri hemen işlerinden uzaklaştırabilir.

Bir öğretmen, her sabah bir telefon aramasıyla çocuğunu uyandırmayı reddettiği için bir ebeveynin şikayetini aldıktan sonra çocuk istismarı suçlamasıyla karşılaştı. Başka biri, sınıf arkadaşını makasla kesen bir çocuğun ödül etiketlerini aldıktan sonra duygusal istismar nedeniyle rapor edildi.

Bir protestoda, 28 yaşındaki öğretmen Kim Jin-seo, özellikle saldırgan iki şikayeti takip eden işten üç aylık izine ihtiyaç duyduğunu ve intihar düşünceleri yaşadığını söyledi. Bir durumda, rahatsız edici bir öğrenciyi düşüncelerini toplamak için tuvalete beş dakika alması için sakinleştirdiğini söyledi, diğerinde ise bir çocuğu dövüş ettiği için ailesine bildirdi. İki durumda da okul ona özür diletmek zorunda bıraktı.

Kim, sınıfını güvenli bir şekilde öğretebileceğine dair güvendiği bir noktaya geldiğini söyledi: "Biz öğretmenler son derece güçsüz hissediyoruz. Bu ilk elden deneyimleyenler temelde değişti ve bunu görmemiş olanlar başkalarına olduğunu gördü, bu yüzden her iki şekilde de felç edici."

Bu şikayet kültürünü besleyen Güney Kore'nin aşırı rekabetçi toplumu, neredeyse her şeyin akademik başarıya bağlı olduğu bir yer. Öğrenciler, en iyi notları almak için çok genç yaşlardan itibaren sıkı bir şekilde yarışırlar ve bir gün en iyi üniversitelere girmek için çalışırlar. Okul dışında ebeveynler çocuklarını sabah 5'ten gece 10'a kadar faaliyet gösteren pahalı ek ders okullarında okutmaktadır. Kore aileleri eskiden beş veya altı çocuğa sahipti, şimdi çoğu sadece bir çocuğa sahiptir, bu da başarı için bir şansa sahip oldukları anlamına gelir.

Seoul Ulusal Eğitim Üniversitesi'nde gelecekteki öğretmenleri eğiten Profesör Kim Bong-je, yükselen eşitsizliğin de suçlandığını söyledi.

Geleneksel olarak Kore, öğretmenlere saygı gösterme kültürüne sahipti, açıkladı, ancak ülkenin hızlı ekonomik büyümesi nedeniyle birçok ebeveyn şimdi yüksek eğitimli. "Bu, onlara öğretmenlere aşağı bakma fikrini veriyor," dedi. "Onları vergileriyle ödediklerini düşünüyorlar. Bu, güçlü bir talep duygusu yaratıyor."

Başka bir öğretmen olan Kwon, öğretmenlik yaptığı 10 yıl boyunca depresyon ve panik ataklarıyla başa çıkmak için iki dönem izin aldığını söyledi ve bu da ebeveynler ve öğrenciler tarafından neden olan stresten kaynaklandı. Dört yıl öncesine kadar sorunlu bir öğrenciyi dışarı gönderebilirdiniz, dedi, ancak sonra ebeveynler çocuk istismarı davaları açmaya başladı. Kwon, son zamanlarda daha fakir bir toplulukta bir okula taşındı ve zengin bölgelerdeki ebeveynlerin davranışlarının çok daha kötü olduğunu doğruladı.

"Onların düşüncesi 'sadece benim çocuğum önemli', ve düşünebileceğiniz tek şey kendi çocuğunuzu iyi bir üniversiteye göndermekse, çok bencil olursunuz," dedi. Bu baskının çocuklara da sızdığını şüphesiz buluyor. "Bu baskıyı nasıl serbest bırakacaklarını bilmiyorlar, bu yüzden birbirlerine zarar vererek davranıyorlar."

Güney Kore okullarında öğrenciler arasında zorbalık ve şiddet bilinen sorunlardır. Geçen yılın popüler K-draması The Glory, eski zorbalarına intikam arayan bir kadın etrafında döndü. Gerçek olaylara dayanıyordu ve rahatsız edici şiddet eylemlerini tasvir ediyordu. Bir kavrama dönüşünde, şovun yönetmeni kendisi zorbalıkla suçlandı ve özür dilemek zorunda kaldı.

Şubat ayında, sorunun üstesinden gelmek için baskı altında olan hükümet, öğrencilerin zorbalık kayıtlarının üniversite başvurularına dahil edileceğini duyurdu. Öğrencilerin birbirlerine zorbalık yapmamalarını teşvik etmeyi umarken, bu öğretmenlere daha fazla baskı yapma konusundaki ebeveyn endişelerini daha da artırdı.

Öğrenci ve Velilerin İnsan Haklarını Koruma Dayanışması adlı kuruluşu yöneten Shin Min-hyang, son bir ay içinde vurgulanan davranışların çoğunun kabul edilemez olduğunu kabul etti, ancak bu vakaların istisna olduğunu savundu.

"Çoğu ebeveyn iyi davranır ve endişelerimizi iletmek için kullandığımız kanalların şimdi kesileceğinden endişeliyiz. Ebeveynler suçlu olarak çerçeveleniyor ve bu doğru değil," dedi. Ancak Shin, öğretmenler hakkında daha fazla şikayette bulunduğunu kabul etti ve çocuğunun ne öğretildiği ve nasıl disiplin uygulandığı hakkında daha fazla katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Adı açıklanmak istemeyen bir ebeveyn, şikayetlerin kontrolden çıkmış olabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. Bize bir öğretmenin verdiği bir karar üzerinde öğretmenleri rahatsız etmeleri konusunda bir grup sohbet içeriğini gösterdi. "Eğer numaranız engellenirse, o zaman ailenizin ve arkadaşlarınızın telefonlarını kullanın, her gün aramak için" diye talimat vermişti bir sohbet içindeki bir ebeveyn.

İsimsiz ebeveyn, "Öğretmenler problemli öğrencilerle müdahale etme gücüne sahip değilse, diğerleri olumsuz etkilenecek" dedi.

Ayrıca, öğrencilere daha az öğretmen bırakılmış olabilir. 2023 anketine göre, öğretmenlerin yüzde yirmisinden azı (24%), işlerinden memnun olduğunu, ankete 2006'da başladığında yüzde 68 idi. Büyük bir çoğunluk, son bir yıl içinde mesleklerini bırakma düşüncesi taşıdıklarını söyledi.

Hükümet, sınıflarının "bozuk" olduğunu kabul etti. Öğretmenlere, gerektiğinde öğrencileri sınıftan çıkarabileceklerini ve onları sınırlayabileceklerini belirten yeni yönergeler yayınladı. Ebeveynlerin öğretmenlerle toplantıların tarihini ve saati konusunda önceden anlaşmaları gerektiğini ve öğretmenlerin işten sonra görüşmeyi reddedebileceklerini söylüyorlar.

Güney Kore'nin eğitim bakanı Lee Ju-ho, bu önlemlerin "okulları ne olmaları gerektiğine geri döndüreceğini" umduğunu söyledi.

Ancak burada, sadece sınıfların değil

, Güney Kore'nin tüm eğitim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini ve başarıyı yapacak veya kıracak notların olmadığı bir toplum tanımına sahip olduğunu savunan birçok kişi var.

* Ailenin talebi üzerine ölünün adını değiştirdik.