Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1418.03
ALTIN
487.95
DOLAR
8.6108
STERLİN
11.8898
EURO
10.1525
Şile'de otel satış ihalesi
Şile'de otel satış ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
Karabük'te toplu ulaşım hattı...
İzmir Yenitepe'de 267 konut satışa sunuldu
İzmir Yenitepe'de 267 konut...
18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
18 adet iş yeri...

Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 14:25
0 Okunma
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması’nı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarışmacılarla sohbet ederek başarılar diledi. Bakan Varank, bazı araçları test ederek, kaportalarına imza atarken, "Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa, ki ben buna yürekten inanıyorum, bu gençler sayesinde yazacak" dedi.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde devam ediyor. 146 takımın başvurduğu ve 19 takımın finale kaldığı yarışlarda takımlar, piste çıkarak kendileri için hazırlanan parkurda görevleri tamamlamaya çalıştı. Bilişim Vadisi’ne gelerek, yarışmacıları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlerle bir süre sohbet etti. Araçların kaportalarının üzerine imza atan, bazı araçların direksiyonuna da geçen Bakan Varank, araçları alanda test etti.

'OTONOM ARAÇLAR ŞU ANDA DÜNYANIN GÜNDEMİNDE'

Otonom araç teknolojisinin geleceğin teknolojisi olduğunu söyleyen Bakan Varank, “Otonom araç yarışmaları son 4 senedir TEKNOFEST kapsamında düzenlediğimiz HAVELSAN, TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi’nin sponsorluğunda ve mentorluğunda gerçekleştirdiğimiz yarışmalar. Burada özgün olarak kendi araçlarını tasarlayan takımların ya da bizim ilk defa bu sene kendilerine verdiğimiz araçlara kendi algoritmalarını yükleyerek yarışabilecekleri hazır araç kategorisinde bir yarışmadan bahsediyoruz. Burada gençlerimiz, arkadaşlarımız araçları ile otonom bir şekilde yolcu alıp indirme, trafik işaretlerine uyma, aracı park etme gibi aşamaları tamamen sürücüsüz, otonom bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Otonom araçlar zaten şu anda dünyanın gündeminde. Bütün markalar elektrikli araçlarının yanında otonom araçlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu da yapay zeka, görüntü işleme gibi gerçekten ileri teknolojileri çalışmayı gerektiren bir alan. Biz burada genç kardeşlerimiz ile, geleceğin teknolojilerini çalışmaya başlayan gençler ile bir yarışma yapmış oluyoruz.” dedi.

'İLERİDE ÇOK BAŞARILI İŞLERE İMZA ATACAKLAR

İçinde heyecan olan gençlerin Türkiye’nin geleceğine önemli katkı yapacağını söyleyen Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Gençlerin gayreti gerçekten kelimelerle tarif edilebilecek bir şey değil. Arkamızda Serçe araba var. Bu arabayı Bülent Ecevit Üniversitesi’nden gençlerimiz hurdalıktan 3 bin TL’ye almışlar. Üstüne kendi elektrik motorlarını tasarlamışlar, sürücülerini tasarlamışlar, otonom yazılımlarını tasarlamışlar. Bunlar kolay işler değil. Gayret gerektiriyor. Bu arabayı buraya getirmek bile aslında büyük bir iş. Gençler bu gayreti gerçekten bu işe gönül verdikleri için gösteriyor. İçinde bu şevk olan, heyecan olan, bilim, teknoloji, mühendislik alanında kabiliyeti olan gençlerimize böylece bir şans vermiş oluyoruz. Onlar da bu şansı değerlendirdiklerinde hem kişisel tatmin açısından hem de gelecekte özgeçmişlerine yazacakları büyük bir başarıdan bahsediyoruz. Buradaki gençlerimiz pırıl pırıl gençler ve ileride çok daha başarılı işlere imza atacaklar. Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa, ki ben buna yürekten inanıyorum, bu gençler sayesinde yazacak." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Otonom Araçlar Yapan GençlerDestekBakan Varank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ar-Ge laboratuvarı MERLAB bilimsel çalışmalar için kapılarını açtı
Ar-Ge laboratuvarı MERLAB bilimsel çalışmalar için kapılarını açtı
Siemens Türkiye, 165’inci yılına özel dijital zirve düzenliyor
Siemens Türkiye, 165’inci yılına özel dijital zirve düzenliyor
Yeni nesil nesnelerin internet teknolojisi LTE-M şehir içi ulaşımda kullanılacak
Yeni nesil nesnelerin internet teknolojisi LTE-M şehir içi ulaşımda kullanılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans