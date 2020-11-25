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Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin İHA başarısı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yaptıkları dikey şekilde kalkış yapan iki adet İnsansız Hava Aracıyla (İHA) Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada birincilik ve üçüncülük elde etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Kasım 2020 Çarşamba 10:30
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Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin İHA başarısı

KONYA - Yarışmanın birincisi seçilen İHA,  sistemin hafifliğinden dolayı daha iyi uçuş performansı taşırken yüksek miktarda su ve yük taşıyabiliyor.  Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Dikey Kalkan İnsansız Hava Aracı' yarışmasında Necmettin Erbakan Üniversitesi iki derece birden elde etti. Ülke genelinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla Şehit Üsteğmen Gürcan Ulucan Havaalanı'nda gerçekleştirilen yarışmada Necmettin Erbakan Üniversitesinin Göktürk takımı, otonom olarak en uzun süre havada kalan, hedefi görüntü işlemeyle otonom olarak tespit eden ve hedefe faydalı yükü bırakan DİK İHA’yı tasarlayan, yapan ve uçuran takım olarak birinci oldu. Abra takımı da sergilediği performansla üçüncülüğü elde etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, öğrencilerin yaptıkları İHA'ların Türkiye’nin son zamanlarda savunma sanayinde yapmış olduğu hamlelere ufak da olsa katkı olmasını amaçladıklarını belirtti. Rektör Zorlu, ''Bu daha başlangıç. İnşallah Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak bu ve benzeri yarışmalarda artık ilk üçü biz hedefliyoruz. Uçak mühendisliği ve diğer birimlerimizle inşallah daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancımız var. Bu konuda da ekibimize güveniyoruz. Mesele aslında yıllardır üniversitedeki bilgi birikimi sanayiye aktarmadır. Biz burada bilgi ve birikimimizin ürüne dönüşmesi noktasında gayretlerimizi ortaya koyacağız. ''diye konuştu. 

'YENİ NESİL İNSANSIZ HAVA ARACI: DİKEY KALKIŞ YAPABİLİYOR'

Göktürk takımı danışmanı Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Barış Gökçe, yaptıkları İHA'nın drone gibi dikey kalkış yapabildiğini hatırlatarak, ''Dikey kalkış yapabilen ve aynı zamanda havada da yatay moda geçerek sabit kanat gibi uçuş gerçekleştirebilen yeni nesil insansız hava aracıdır. Özellikle yeni trendler bu tip araçlar üzerinde olduğu için de böyle bir yarışma organizasyonu düzenlendi ve öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını aldılar'' dedi.

İHA'yı yapan öğrencilerden Göktürk takımı kaptan yardımcısı Kadir Arslanpınar da şunları söyledi:

''Daha önce de birincilik ve ikinciliğimiz vardı.1,5 aylık bir yarışma süreci oldu. Yarışmada 4 adet uçuş yaptık. Tasarladığımız İHA otonom ve tam otonom şeklinde uçuyor. Yarışmada da tam otonom şeklinde uçması, yüksek miktarda su kaldırabiliyor olması ve sistemin hafifliğinden dolayı uçuş performansları değerlendirilerek birinci olarak belirlendi. Bu sistemin daha da geliştirilebileceği birçok aşama var ölçeklenebilir, büyütülebilir ve daha fazla yük taşınacak şekilde değiştirilebilir. Uçuş performansı, karakteristik özellikleri, yüksek yükleri ve mesafeleri kat edecek şekilde değiştirebiliyoruz.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
İHA BaşarısıNecmettin Erbakan ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri
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