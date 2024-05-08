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Açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yer alan, hastanemizde 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiaları asılsızdır. İhtiyaç duyulan branşlarda ve sürelerde mevzuat çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Eğitim Araştırma Hastanelerinde asistan hekimlerin rutin ve ayda 8'i geçmeyen nöbet uygulaması haricinde bir durum söz konusu değildir. Meslektaşlarımızın gerçek dışı sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı

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