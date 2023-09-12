Haber: Damla Oya Erman

Gates, Elon Musk'un üç yıl süren biyografisini yazan yazar Walter Isaacson'a yaptığı açıklamada, Tesla hisselerine karşı bahis oynadığını öğrenen Musk'ın kendisine karşı "son derece kaba" davrandığını ifade etti.

Bill Gates, "Hisselerimi açığa sattığımı duyduğunda bana karşı çok sert davrandı, ama şunu unutmamak gerekir ki, o kadar çok insana karşı sert davranıyor ki, bunu kişisel olarak almak mümkün değil" şeklinde konuştu.

Elon Musk, 2022 yılı Nisan ayında, bu hisse senedi kısa pozisyonu meselesi üzerine Bill Gates'in hayır işi talebini geri çevirdiğini doğrulamış ve ikili arasındaki metin mesajlarının bazı kısımlarını paylaşmıştı.

Metin mesajlarına göre, bu iki milyarder iş insanı buluşmak üzere görünüyorlardı ve Musk, Gates'e "hâlâ Tesla'ya karşı yarım milyar dolarlık kısa pozisyonunuz var mı?" diye sordu.

Gates ise, "Maalesef henüz kapatmadım" yanıtını verdi ve başka bir mesajında, "hayır işleri olasılıklarını görüşmek isterim" ifadesini kullandı.

Musk, Gates'in iklim değişikliği için yaptığı hayır işini, Tesla'nın iklim değişikliği sorununu çözmek için en fazla çaba gösteren şirket olduğunu göz önünde bulundurarak, ciddiye alamayacağını söyleyerek reddetti.

Gates, yaşanan olayın ardından Musk'a özür dilediğini, ancak ilişkinin düzelmediğini söyledi.

Musk, metin mesajları ortaya çıktıktan sonra, Bill Gates'in kilosunu alaylı bir şekilde taklit eden bir mizah içeren bir paylaşım yapmış, ancak kısa bir süre sonra bu konudan "vazgeçtiğini" açıklamıştı.