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Ayrıca ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Nisan'da e-İtiraz üzerinden yapılabilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanarak 27 Mayıs'ta başlayacak.

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirme ye alınacak öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 15 Mayıs'tan itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

TUS ve STS cevap kağıtları erişime açıldı

TUS ve STS cevap kağıtları erişime açıldı

2023-2024 eğitim öğretim yılında BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 10 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.

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