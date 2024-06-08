Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 11 kilo 500 gram kubar ve 240 gram toz esrar, 480 gram sentetik uyuşturucu ile 2 sentetik hap ele geçirildi.

Ekiplerin istihbari çalışmaları sonucu düzenlenen operasyon da uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu , uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.