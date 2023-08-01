Haber: Beyza Betül Cihan

7 yıllık hayatını Türkiye'de yaşayan Serhat Temel, Türkiye'deki yaşam şartlarını ve mevcut düzeni gözlemleyerek Hollanda'ya sığınma kararı aldığını açıkladı.

İltica talebinde bulunan Serhat Temel, Türkiye'deki yaşam koşullarının zorluğu, mültecilerin, mafyaların ve fırsatçıların varlığı ve artık insanların bile sokaktaki güvenlik endişeleriyle dolaştığı ülkede yaşamayı kabul etmediğini ve istemediğini dile getirdi. Devlete sığınmak ve güvenli bir gelecek arayışıyla Hollanda'ya yönelen Serhat Temel, 27 yıllık yaşamının ardından yeni bir başlangıç ​​yapma kararı aldı.