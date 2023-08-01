Haber: Beyza Betül Cihan
7 yıllık hayatını Türkiye'de yaşayan Serhat Temel, Türkiye'deki yaşam şartlarını ve mevcut düzeni gözlemleyerek Hollanda'ya sığınma kararı aldığını açıkladı.
İltica talebinde bulunan Serhat Temel, Türkiye'deki yaşam koşullarının zorluğu, mültecilerin, mafyaların ve fırsatçıların varlığı ve artık insanların bile sokaktaki güvenlik endişeleriyle dolaştığı ülkede yaşamayı kabul etmediğini ve istemediğini dile getirdi. Devlete sığınmak ve güvenli bir gelecek arayışıyla Hollanda'ya yönelen Serhat Temel, 27 yıllık yaşamının ardından yeni bir başlangıç yapma kararı aldı.
"Hepinize merhaba, an itibarıyla Türkiye'deki 27 yıllık hayatımı sonlandırıyorum ve iltica etmek için Hollanda topraklarına girmiş bulunmaktayım. Hayatım boyunca yaşamak istediğim, bizi büyüten hep yanımızda olan devlete sığınmak adına buradayım. Gerek Türkiye'deki şartlar gerekse mevcut düzen, mülteciler, mafyalar, fırsatçılar ve artık orada insanların sokakta yürürken bile öldürüldüğü ülkede yaşamayı kabul etmiyor ve istemiyorum…"