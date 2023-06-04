Beşiktaş, İstanbul’da fakat deplasmanda taraftarı önünde Kasımpaşa’yı 5 golle geçti.

Sezon başlarken heyecan dolu olan tribünler, sezon bitiyor olmasına rağmen yine coşkuluydu. Son haftalarda maç oynamak, anlatmak, analiz etmek zordur. Bu tip maçlar aslında prestij maçıdır. Galibiyetin 3 puan getirdiği ama puan durumunu etkilemediği maçlarda taraftar seyir zevki yüksek maç izlemek ister. Gelecek sezonun sinyallerini görmek ister. Öyle bir maç oldu…

Her anlamda çok etkileyici bir maç izledik! Taraftarın coşkusu, sahaya yansıdı. Belli ki Kasımpaşa deplasmanında genelde sıkıntı yaşayan Beşiktaş, kazanmaya odaklanmıştı. Konsantrasyonu yüksek bir takım vardı sahada. Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle defansta ve ilerde farklı bir 11’le başladı Beşiktaş.

Özellikle değinmek istediğim oyuncular var bu sezonda büyük emeği olan. Kaleyi geç devralmasına rağmen kalede olduğu her maç hem takım arkadaşlarına hem taraftara güven veren bir Mert Günok izledik. Orta sahada Gedson Fernandes takımın en etkili isimlerinden biriydi. Yine Cenk Tosun ve Aboubakar takıma geç katılmasına karşın oynadıkları her maçta skora büyük katkı sağladılar. İkisi de çok özel futbolcu. Takımla ve birbirleriyle uyumları takdire şayan.

Sezonun ikinci yarısı takıma katılan Amir, takıma çok hızlı uyum sağladı, etkili performansıyla çok önemli bir yeri doldurdu. Ve tabii ki sezonun 12’nci haftasında takımın başına geçen Şenol Güneş, dokunduğu her oyuncuyu ismi gibi parlattı. İnanılmaz bir emeği var. Gerek oyuncuların bireysel performanslarındaki yükseliş gerekse takım oyunundaki büyük ilerleyiş onun eseri.

Özetle durumdan da anlaşılacağı gibi sezon başında yapılan stratejik hatalar bir senenin kaybıyla son buluyor. Yönetimin sonradan getirdiği her isim takıma müthiş katkı sağladı. Futbol profesyonellerinin kadro oluştururken yaptığı yanlışlar bu sezonun handikapı. Gelecek sezon için saha içinde tek yetkilinin Şenol Güneş olması şart.

Maça dönecek olursak, oynayan tüm oyuncular oyun disiplininden kopmadan 90 dakikayı tamamladı. Ama öyle bir isim var ki; 90 dakika değil, oynadığı 10 sene boyunca oyun disiplininden hiç kopmadı.

İşte o Atiba Hutchinson…

Sen bir kaptandan çok daha fazlasısın. Atiba Hutchinson…