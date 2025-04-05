HABER: MUSTAFA ÇİFCİ

Yeni yayınmış bir kitap, “Benden Söylemesi”

Başlığı ilk defa okurken birisine akıl verir gibi tatlı bir algı yaratıyor…

Samimi bir sevgi sözcüğü gibi, dosthane bir yaklaşımka, itici ve kırıcı değil…

“Benden söylemesi” gerisine karışmam, senin iyiliğin için der gibi…

Bu isim bir kitap adı: Benden Söylemesi Satırlar Arasında

Yazarı çok değerli bir dost, kıymetli şair Hacer Çoban,

Fırından yeni çıkmış ekmek gibidir yazarlar için kıtabının yayınlanması,

Sımsıcaktır,

Mis gibidir,

İçtendir,

Sevgi doludur,

Özlem doludur,

Hasret doludur,

Duygu doludur…

Bu anlamda bu duyguları “Benden Söylemesi” adlı kitapda yazarına yaşatmıştır.

Yazı yazmak bilginin peşinden koşmaktır.

Şiir ise ayrı bir dünyanın içine girmektir.

Duyguların depremidir bir anlamda şiir…

Kendi iç dünyasını tanıyanların başarabileceği bir iştir şiir yazmak.

Şiir, derin sevdaları barındırır bağrında…

Şiir, derin aşkların sonunda yazılır..

Şiir, sevmeyi bilenlerin, sevgiyi tam içinde hissedebilenlerin işidir.

Aşk ve sevda özlemini, yaşadığı ve hissettiği insanı duygularını bilgiye çevirmenin, çevirebilmenin marifetidir.

Bilgi denizi insanın özgürlüğünü hissettiren duygularla doludur.

Bu anlamda şair, yüreğinde sonsuz bir sevgi besleyendir.

Şair Hacer Çoban’da duygusal ve düşünsel bilgilerini kağıda aktaracak kadar kendini bilgiyle, kelimelerle beslemiş ve yazabilmiş. Bu anlamda başarısını tebrik ediyorum.

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Şair Hacer Çoban ise kitabında bu konuyu şöyle dile getirmiş,

Yazmadan Olur muydu? Şairin kendi sözlerinden yazmanın tanımı..

[Yazmazsak ne olurdu? Yani ben yazmazsam ne olurdu? Eksik olurdum. Kendimi yanm birakmak, kendime yapacagim en büyük haksizlik olurdu.

Öyleyse yazmaliydim. Ben yazarak konusmayi seviyorum.

Samimiyetsizligin dik alasi yasanan bu dünyada, samimiyet ancak kendinle klavye basinda bas basa oldugun zaman gerçeklesiyor. Inanin, insan yazarken çok samimidir, içten-dir, kendisi gibidir.

Bilinmez neleri götürür zaman. Bilinmez neleri bitirir zaman.

Elinde kalan belki de sadece yasadigin su an.

Sen, uzattigin eli tutmayan ele mi darginsin yoksa onu tutmayacak birine uzattigin için kendine mi kizginsin?

Bütün kirginliklar ve darginliklarin ilaci yazmak, yazarak kendi ruhuna pansuman yapmak. Kendimiz gibi olan olmayan herkese bir yerlerde birilerinin de var oldugunu kitap-lastirarak aksettirmek.

Yalniz degilsiniz. Insan birbirine iyi gelmeli, gelmeyecekse hiç gelmemeli... Bunu da burada bir fisilti ile söylemis olayim.

Yazmak üzerine konusurken sunu eklemezsem olmaz:

Eskiden mektuplar yazilir, postacilarin yolu dört gözle bek-lenirdi. Bazen de beklenmeden gelen postacilar... Bir gün de bana öyle gelen postacilar oldu ve bir ay hiç durmadan bana mektup tasidi. Mektuplari okumadan çuvala koyuyordum.]

Bu güzel anlamlı sözleri çok güzel..

Yazabilmek, aynı zamanda acının, hüznün, neşenin, daha doğrusu sarsıntısı bol bir dünyanın içine girmektir. Gecenin karanlığında uzun bir yolculuğa çıkabilmektir.

Ve bu yolculuk hep tek başına yürünen bir yoldur…

Hacer Çoban’da yazdığı her şiiriyle başbaşa bir yolculuğa çıkmış, kelimlerle dost olmuş, şiirleriyle büyümüş birisi. Yazdığı şiirlerde kimi zaman gülmüş kimi zamanda hüzünlenmiş kimi zaamnda duygulanmıştır. Muhtemel bazen ağladığı da olmuştur.

Bir şair duygularını yazarak anlatır. İçindeki gücü sonsuz bir güçtür, yeter ki gelişmesine devam edebilsin.

Ve bir şairin yüreğine asla kilit vurulamaz.

Bunu şair şiirlerinde çok güzel dile getirmiş…

Hiç şüphesiz sanatın her dalı insanları daha çok sevgiye yönlendirme amacını taşır. Edebiyatta böyledir. İnsanın düşünce dünyasını genişletir, yeni ufuklar kazandırır. Bu anlamda, sanata ve sanat adına yapılan çalışmalara bir katkım olsun diye yazıyorıum bunları.

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Yazar Hakkında, bu alanı şairin kitabından aldım. Yazar hakkında dediğimizde genelde bir cv, bir özgeçmiş gibi algılanır ki, doğrudur ama bu alan öyle değil.

Hacer Çoban: Yazdıkça biriktirdi, biriktirdikçe yogun yazma isteginin önüne geçemedi. Aslinda yazmak, çocukluğundan beri büyük bir tutkuydu onun için. En önemlisi de hiçbir şart altında bu tutkusundan vazgeçmedi. Yerel gazeteler, köse yazilari, siirler, güncel konular... Türk Kizilay'indan emekli olduktan sonra yakin çevresinden yazma konusunda yogun teşvik aldi. Söz söyleme sanatindaki becerisi, hiç bıkmadan usanmadan yazma aski ve bu yogun tesvik edilmesinin üzerinde etkisi çok oldu. Söz uçup yazi kaliyorsa o da kendindeki birikimlerin kalici olmasini istedi.

Amaci, bir nebze de olsa, insanlarin hayatına ve hayata bakış açılarına bir katkı sunmaktır. *

Hayata katkı sağlayan bu eseriniz hayırlı uğurlu olsun, imzanız bol olsun sevgili Hacer Hocam. Okurlarınız bol olsun. Yeni bir kitap yeni doğan bir çocuktur. Bir kitap bir anadır, babadır, kardeştir bacıdır.

Yeni bir kitap bir sevgilidir, yeni bir aşk gibidir..

imzanız bol olsun.

Sevgi dolu yüreğinizi bizimle paylaşmanız zaten sizin özel bir insan olduğunuzun ıspatıdır.

Gönlünüze güneili günler düşsün,

Şiirler yoldaşınız olsun…

Kitap adı: Benden Söylemesi Satırlar Arasında

Yazarı: Hacer Çoban- 2025