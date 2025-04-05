HABER: YURDAGÜL ATUN

Türkiye Çin Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve KKTC temsilcisi iş insanı Begüm Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik işbirliği ve çalışmaların ele alındığı görüşmede, KKTC-Çin ilişkilerini geliştirmek adına atılacak adımlar görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çin’in ekonomik ve sayısal gücü itibarıyla dünyanın en önemli ülkelerinden olduğuna vurgu yaptı. KKTC’nin en önemli ekonomik girdisinin turizm olduğuna dikkat çeken Tatar, Çinli turistleri ülkeye getirme yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Çin Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Beyoğlu, Türkiye-Çin işbirliğinin son yıllarda çok ileri seviyelere taşındığını belirtti. Bu önemli pazarın KKTC’nin gelişmesi adına da kullanılabileceğini vurgulayan Beyoğlu, bu konuda paydaşlarının çok hevesli olduğunu kaydetti. TC-KKTC-Çin işbirliğinin önemine dikkat çeken Beyoğlu, KKTC’nin potansiyelinin farkında olduklarını ve bu noktada üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini sözlerine ekledi.