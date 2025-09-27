Şair Yazar Harun Yıldırım’ın koordinatörlüğünü yaptığı kitap Azerbeycan’da okurlarıyla buluştu. 1. 2. 3. Ciltlerinin Türkiye’de çıktığı Bir Şehit, Bir Öykü, Bir Şiir kitabının 4.cildi, Azerbaycan’da Dr. Şair-Yazar İlhame Müslümov, Dr. Şair-Yazar Namıq Müslümov’un kordinatörlüğünde hayat buldu. Azerbaycan, Bakü, Badamdor Hotelde tanıtımı yapılan kitaba Azerbaycan’dan başta şehit yakınları olmak üzere bir çok fikir insanı katılmıştır. Bu projeye 26 yazar Azerbaycan’dan, 33 yazar Türkiye’den olmak üzere toplam 59 yazar-şair şehit yakınlarıyla görüşerek onların duygularını, düşüncelerini kaleme aldılar. Şehitlerin unutulmaması, anılarının gelecek nesillere aktarılması için yapılan proje ile ortaya çıkan kitaplar şehit ailelerine, yazar ve şairlere, okullara, dernek ve vakıflara ücretsiz olarak verildi.

Bir Şehid, Bir Şiir, Bir Öykü kitabında eserleriyle yer alan Türkiye’den 5 yazar aldıkları davet üzerine kitabın lansmanına katıldılar. Hatice Opak Bilgin, Kevser Dostagüler, Ebru Eroğlu, Yaren Atalar, İbrahim Şaşma. Yazar ve Şairler lansman sonrası Şehitlikleri ziyaret ettiler. Daha sonra Azerbaycanlı şair ve yazarlarla birlikte Karabağ’a gidip Şuşa’yı ziyaret ettiler. Hikayelerini yazdıkları şehitlerin mücadele ettikleri Çıtır düzlüğünü, Xankendi şehrini ziyaret ederek şehitleri andılar. Karabağ Xankendi’de Parla Akademide kendileri için hazırlanan programa katıldıktan sonra Azerbaycan’dan ayrılar.

Şehitlerin aziz hatıralarının kaleme alındığı kitapta emeği geçenler;

Proje koordinatörü

Harun YILDIRIM

Azerbaycan koordinatörleri;

İlhame Müslümova, Namıq Müslümov

Sponsor

Anar Aliyev

Azerbaycan redaksiyon ekibi;

Baba Veziroğlu

İbrahim İlyaslı

Gülnara Camaleddin

Mensure Xalafbayli

Zemfira Maharramli

Türkiye Editör ve Seçici Kurulu;

Safiye Samyeli

Talip Kazgı

Faruk Anbarcıoğlu

Yusuf Geçit

Kitabın kapak tasarımı;

Sehran Allahverdi

Oruç Müslümzada

KATILIMCI ŞAİR -YAZARLAR

Adila Aslanova – Şehid İsmail Samadov

Adila Nazarova – Şehid Faiq İbrahimov

Ahmet Büyükburç – Şehid Samid İmanov

Ali Gedik – Şehid Xezer Cereov

Aliye Ezizgül – Şehid Bahadır İmanov

Arzu Ehmed – Şehid Aycan Musayev

Bahar Aydınlı – Şehid Rufan Ekberli

Ebru Eroğlu – Şehid Abdulmecid Axundov

Fahrettin Çelik – Şehid Hüseyn Necefzade

Faruk Anbarcıoğlu – Şahid Qiyas Manafov

Fatma Narin Kılıç Şehid Ruhin Xalilov

Fatma Özger Bilgiç – Şehid Yusif Valiyev

Gülay Sormageç – Şehid Natiq Qasimov

Güldana Zarif – Şehid Valeh Bedelov

Gülniyar Mammadova – Şehid Şıxamir Qaflanov

Gülistan Ekber – Şehid Rabil İsmayılov

Harun Yıldırım Şehid İlkin Memmedzade

Hasan Kazgı – Şehid Vüsal Memmedov

Hatice Opak Bilgin – Şehid Şükür Hamidov

Hatice Türkmen Yurtseven – Şehid İsmet Qismet oğlu

Hüseyin Genç – Şehid Ruslan Tağıyev

Hüseyin Kılbaş – Şehid Rauf İbadov

Xalida Nuray – Şehid Vüsal Veliyev

Xatai Valiyev - Şehid Elzamin Tahmazov

İlhame Müslümova – Şehid Eldar Abdullayev

İrade Elili – Şehid Ezizbay Muradov

İzzettin Kanat – Şehid Faxreddin Ferecov

Kevser Dostagüler – Şehid Nurlan Hasanov

Leyla Mammadova – Şehid Polad Haşimov

Mecbure İnal Vela – Şehid Vaqif Racabov

Mehri Seyidbayli – Vaqif Racabov

Mensure Qaçayqızı – Şehid Baxış Rahimli

Mustafa Taşkanat – Şehid Rahip Babayev

Mustafa Yeydem – Şehid İmam Memmedov, Bahram Memmedov

Mustafa Yılmaz Boz – Şehid Eli Ehmedov, İslam Ehmedov

Namıq Müslümov – Şehid Şahid Mammadov

Reqibe Qevvas – Şehid Behruz Ehmedov

Sadet Arslan – Şehid Revan Quliyev

Safiye Samyeli – Şehid Qubat Eliyev

Sehran Allahverdi – Şehid Teymur Allahverdiyev

Semiha Arasbora – Şehid Qezenfer Mütellimov

Sevinç Azadlı – Şehid Canpolad Esgerov

Sevinç Rıza – Şehid Rahim Rahim Hüseynov

Sevindik Nasipoğlu – Şehid Said Ceferov

Sibel Koruk Ayaz – Şehid Tacaddin İsmayılzada

Şerife Tekmen – Türk şehid Ramid Hacıyev

Şafa Xudiyeva – Şehid Nicat Hüseynov

Şifanur Özçelik Şirin – Şehid Fuzuli Rüstamov

Şule Cenebağı – Şehid Samir Mustafayev

Talip Kazgı – Şehid Şamil Necefov

Terene Arifqızı – Şehid İbrahim Velizade

Tofiq Dağlı – Şehid Ravil Novruzov

Turane Şamaxılı – Şehid Zahir Manafov, Şehid Tarlan Amaneliyev

Ülviyya Neebiyeva – Şehid Elizamin Mustafalı

Yaren Atalar – Şehid Resul Xanverdiyev

Yusuf Geçit – Şehid Mehman Yusifov

Zekiye Zümra Ak – Şehid Elxan Memmedli

Zemfira Meherremli -Şehid Vüsal Muradov

Zuhal Karabacak – Şehid Aşur Cemiyev

HABER: HATİCE OPAKBİLGİN