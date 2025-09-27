Şair Yazar Harun Yıldırım’ın koordinatörlüğünü yaptığı kitap Azerbeycan’da okurlarıyla buluştu. 1. 2. 3. Ciltlerinin Türkiye’de çıktığı Bir Şehit, Bir Öykü, Bir Şiir kitabının 4.cildi, Azerbaycan’da Dr. Şair-Yazar İlhame Müslümov, Dr. Şair-Yazar Namıq Müslümov’un kordinatörlüğünde hayat buldu. Azerbaycan, Bakü, Badamdor Hotelde tanıtımı yapılan kitaba Azerbaycan’dan başta şehit yakınları olmak üzere bir çok fikir insanı katılmıştır. Bu projeye 26 yazar Azerbaycan’dan, 33 yazar Türkiye’den olmak üzere toplam 59 yazar-şair şehit yakınlarıyla görüşerek onların duygularını, düşüncelerini kaleme aldılar. Şehitlerin unutulmaması, anılarının gelecek nesillere aktarılması için yapılan proje ile ortaya çıkan kitaplar şehit ailelerine, yazar ve şairlere, okullara, dernek ve vakıflara ücretsiz olarak verildi.
Bir Şehid, Bir Şiir, Bir Öykü kitabında eserleriyle yer alan Türkiye’den 5 yazar aldıkları davet üzerine kitabın lansmanına katıldılar. Hatice Opak Bilgin, Kevser Dostagüler, Ebru Eroğlu, Yaren Atalar, İbrahim Şaşma. Yazar ve Şairler lansman sonrası Şehitlikleri ziyaret ettiler. Daha sonra Azerbaycanlı şair ve yazarlarla birlikte Karabağ’a gidip Şuşa’yı ziyaret ettiler. Hikayelerini yazdıkları şehitlerin mücadele ettikleri Çıtır düzlüğünü, Xankendi şehrini ziyaret ederek şehitleri andılar. Karabağ Xankendi’de Parla Akademide kendileri için hazırlanan programa katıldıktan sonra Azerbaycan’dan ayrılar.
Şehitlerin aziz hatıralarının kaleme alındığı kitapta emeği geçenler;
Proje koordinatörü
Harun YILDIRIM
Azerbaycan koordinatörleri;
İlhame Müslümova, Namıq Müslümov
Sponsor
Anar Aliyev
Azerbaycan redaksiyon ekibi;
Baba Veziroğlu
İbrahim İlyaslı
Gülnara Camaleddin
Mensure Xalafbayli
Zemfira Maharramli
Türkiye Editör ve Seçici Kurulu;
Safiye Samyeli
Talip Kazgı
Faruk Anbarcıoğlu
Yusuf Geçit
Kitabın kapak tasarımı;
Sehran Allahverdi
Oruç Müslümzada
KATILIMCI ŞAİR -YAZARLAR
Adila Aslanova – Şehid İsmail Samadov
Adila Nazarova – Şehid Faiq İbrahimov
Ahmet Büyükburç – Şehid Samid İmanov
Ali Gedik – Şehid Xezer Cereov
Aliye Ezizgül – Şehid Bahadır İmanov
Arzu Ehmed – Şehid Aycan Musayev
Bahar Aydınlı – Şehid Rufan Ekberli
Ebru Eroğlu – Şehid Abdulmecid Axundov
Fahrettin Çelik – Şehid Hüseyn Necefzade
Faruk Anbarcıoğlu – Şahid Qiyas Manafov
Fatma Narin Kılıç Şehid Ruhin Xalilov
Fatma Özger Bilgiç – Şehid Yusif Valiyev
Gülay Sormageç – Şehid Natiq Qasimov
Güldana Zarif – Şehid Valeh Bedelov
Gülniyar Mammadova – Şehid Şıxamir Qaflanov
Gülistan Ekber – Şehid Rabil İsmayılov
Harun Yıldırım Şehid İlkin Memmedzade
Hasan Kazgı – Şehid Vüsal Memmedov
Hatice Opak Bilgin – Şehid Şükür Hamidov
Hatice Türkmen Yurtseven – Şehid İsmet Qismet oğlu
Hüseyin Genç – Şehid Ruslan Tağıyev
Hüseyin Kılbaş – Şehid Rauf İbadov
Xalida Nuray – Şehid Vüsal Veliyev
Xatai Valiyev - Şehid Elzamin Tahmazov
İlhame Müslümova – Şehid Eldar Abdullayev
İrade Elili – Şehid Ezizbay Muradov
İzzettin Kanat – Şehid Faxreddin Ferecov
Kevser Dostagüler – Şehid Nurlan Hasanov
Leyla Mammadova – Şehid Polad Haşimov
Mecbure İnal Vela – Şehid Vaqif Racabov
Mehri Seyidbayli – Vaqif Racabov
Mensure Qaçayqızı – Şehid Baxış Rahimli
Mustafa Taşkanat – Şehid Rahip Babayev
Mustafa Yeydem – Şehid İmam Memmedov, Bahram Memmedov
Mustafa Yılmaz Boz – Şehid Eli Ehmedov, İslam Ehmedov
Namıq Müslümov – Şehid Şahid Mammadov
Reqibe Qevvas – Şehid Behruz Ehmedov
Sadet Arslan – Şehid Revan Quliyev
Safiye Samyeli – Şehid Qubat Eliyev
Sehran Allahverdi – Şehid Teymur Allahverdiyev
Semiha Arasbora – Şehid Qezenfer Mütellimov
Sevinç Azadlı – Şehid Canpolad Esgerov
Sevinç Rıza – Şehid Rahim Rahim Hüseynov
Sevindik Nasipoğlu – Şehid Said Ceferov
Sibel Koruk Ayaz – Şehid Tacaddin İsmayılzada
Şerife Tekmen – Türk şehid Ramid Hacıyev
Şafa Xudiyeva – Şehid Nicat Hüseynov
Şifanur Özçelik Şirin – Şehid Fuzuli Rüstamov
Şule Cenebağı – Şehid Samir Mustafayev
Talip Kazgı – Şehid Şamil Necefov
Terene Arifqızı – Şehid İbrahim Velizade
Tofiq Dağlı – Şehid Ravil Novruzov
Turane Şamaxılı – Şehid Zahir Manafov, Şehid Tarlan Amaneliyev
Ülviyya Neebiyeva – Şehid Elizamin Mustafalı
Yaren Atalar – Şehid Resul Xanverdiyev
Yusuf Geçit – Şehid Mehman Yusifov
Zekiye Zümra Ak – Şehid Elxan Memmedli
Zemfira Meherremli -Şehid Vüsal Muradov
Zuhal Karabacak – Şehid Aşur Cemiyev
HABER: HATİCE OPAKBİLGİN