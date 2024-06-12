Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, Helvacı'nın çektiği 21 fotoğrafın, Sabah'ın tuval çalışmalarıyla tamamlandığı iki katmanlı görsel çalışmalar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Sabah, kendi sınırlarını zorladığı bir çalışma olduğunu belirterek, "Çünkü soyut çalışır ve soyut düşünürüm fakat var olan bir şeyi çevirmeye uğraştım. Gece gündüz bir anda çıkan fikirlerle çalışmalar 2 ay içinde bitti." dedi.

Sabah, fotoğraf üzerine resim yapma teklifinin Helvacı'dan geldiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Kendisi teklif edince ben de kendimi denemek ve sınırlarımı genişletmek istedim. Evet ben soyut resim yapıyorum fakat burada, 'Somuttan soyuta nasıl kayabilirim? ve 'Fotoğrafın özelliğini yok etmeden nasıl var olabilirim?' gibi sorunlarla yüzleştim. Kendimi, fotoğrafla resmi karşılaştırırken buldum." şeklinde konuştu.

"İki ayrı disiplin bir araya geldi ve farklı bir çalışma çıktı"

Helvacı ise 10 yıldan fazladır Venedik Karnavalı'na gittiğini söyleyerek, "11. kez Venedik Karnavalı'na gittim. Orada modelleri çekiyorum ve çektiğim fotoğrafları zaman zaman sergi haline getiriyorum. Daha sonra Leyla Hanım ile tanıştım. Leyla Hanım, benim fotoğraflarıma kendi fırçasıyla yeni bir boyut kazandırdı. Fotoğraflarım daha orijinal hale geldi." ifadelerini kullandı.

Çalışmaları çok başarılı bulduğunu kaydeden Helvacı, "Fotoğrafla resim, tarih boyunca birbiriyle yarış halinde oldu. Burada ise iki ayrı disiplin bir araya geldi ve farklı bir çalışma ortaya çıktı." dedi.

Sergi, 11 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.