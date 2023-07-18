ASLI M. SARI

Nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla vurularak felç kalan ve 2 yıllık tedavisinin sonucunda yaşamını yitiren Ahmet Emre Çavuş için ailesi Sanatçı Sinan Kutlucan projesiyle kamera karşısına geçti.

Sanatçı Sinan Kutlucan Türkiye'nin kanayan yarasına parmak bastı



Türkiye'de Yılda ortalama 4500 kişi bireysel silahlanma sebebiyle ölüyor.Türk Halk Müziği Sanatçısı Sinan Kutlucan ''Bireysel silahlanmaya 'Dur' demek için daha kaç kişinin ölmesi gerekli? ''dedi “BİREYSEL SİLAHLANMAYA HAYIR” mesajı vermek için önemli bir projeye imza attı.





Türk Halk Müziği Sanatçısı Sinan Kutlucan, "Bireysel silahlanmaya hayır" demek için sosyal bir projeye imza attı.

2015 yılında, İstanbul Gazi Mahallesi’nde, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla vurularak felç kalan ve 2 yıllık tedavisinin sonucunda yaşamını yitiren Ahmet Emre Çavuş için ailesi kamera karşısına geçti.







2015 yılında bir maganda kurşunu sonucu vurulan Ahmet Emre Çavuş’un faili henüz bulunamadı… Acı dolu annesi Zeynep Çavuş ve babası Gazeteci Bülent Çavuş ise “BİREYSEL SİLAHLANMAYA HAYIR” mesajı vermek için önemli bir projeye imza attı.

Sinan Kutlucan’ın okuduğu (Ahmet Emre Çavuş Anısına) “YİĞİDİM OY” adlı türkünün klibinde yer aldı…“YİĞİDİM OY” isimli tekli çalışması Güvercin Müzik etiketiyle YouTube ve tüm dijital platformlarda yayında.

Serhat Güldük tarafından yönetilen klip, Gazi Mahallesi'nde çekildi. Türkünün sözleri Daimi Özdoğan'a müziği ise Enver Çelik'e ait.



https://www.youtube.com/watch?v=BeaiFa-n1Dk



Yiğidim Oyy şarkı sözleri

Vurulmuş bir dağ başında

Daha gencecik yaşında

Anası ağlar başında

Yiğidim oy aslanım oy oy

Parçalanmış hırkası

Göğsünde kurşun yarası

İsyan ediyor babası

Yiğidim oy aslanım oy oy

Oğul seni kimler vurdu

Viran olsun yeri yurdu

Senden başka kimsem yoktu

Yiğidim oy gardaşım oy oy

Ninnilerle büyüttüğüm

Dizlerimde uyuttuğum

Yıkar beni sensizliğim

Yiğidim oy gardaşım oy