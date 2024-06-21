Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının kullandığı 1 numaralı hibrit çim sahanın ekim yöntemiyle gerçekleştirilen yenileme işleminin tamamlandığı belirtildi. Sahanın 6 hafta sonra hazır hale geleceği aktarıldı.

İki numaralı sahanın tüm yüzeyinin sıyrılarak 20 santimetre yükseltildiği ve rulo çim serimi yapıldığı kaydedildi. Bu sahaya Hollanda'dan getirilen makineler ile Hollandalı teknisyenler tarafından hibrit tohum çakılma işlemi uygulanacağı bildirildi. Siyah-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da 2 numaralı sahada başlayacağı vurgulandı.

19 Yaş Altı Akademi Takımı'nın kullandığı 3 numaralı sahada ise yüzey sıyırma ve tesviye işlemlerinin ardından rulo çim seriminin bittiği belirtildi. Hollandalı ekibin rulo çim üzerine hibrit tohum çakma işlemini kısa sürede tamamlayacağı ifade edildi.